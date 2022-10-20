Есть опасение, что к выборам 2024 года от Петербурга уже ничего не останется: Пригожин

В городе просто "зашкварный уровень коррупции и чудовищная бюрократия", считает предприниматель

Губернаторство Александра Беглова сопровождается появлением все большего числа проблем в Санкт-Петербурге. О накопившихся претензиях горожан к градоначальнику в интервью для издания "Невские новости" откровенно рассказал бизнесмен Евгений Пригожин.



Предприниматель напомнил, что во время выборов 2019 года тогда еще врио губернатора выступал перед избирателями со множеством обещаний. Одно из них касалось создания в Северной столице новых общественных пространств, включая "Тучков буян".

Однако спустя три года строительство парка толком не началось. На этом фоне Пригожин усомнился, что он вообще когда-либо появится.

"Это происходит, потому что в нашем городе зашкварный уровень коррупции, чудовищная бюрократия, и отсутствие всякого управления. Поэтому Беглов Александр Дмитриевич, как я считаю, не выполнил свои обещания, и выполнять, судя по всему, не собирается, наш город для него не что иное, как пристанище шайки людей, которая его де-факто захватила", – заявил Пригожин.

Проведение мусорной и коммунальных реформ, по мнению бизнесмена, также не дало свои плоды. Петербург несколько раз оказывался не готов к зимним холодам, из-за чего в народе даже появилось саркастичное высказывание о "лопате Беглова".

Как указал предприниматель, в этом году рассчитывать на добросовестную уборку снега также не приходится. Пригожин предположил, что Смольный спишет нехватку дворников и техники на начавшуюся по приказу президента России Владимира Путина частичную мобилизацию.

"Поэтому статистика, сколько будет ног сломано и голов разбито, мало кого интересует. В этом году, как и во все предыдущие, к зиме город, насколько я знаю, не готов: техника в нужном количестве не закуплена, необходимого числа дворников не нанято", – добавил Пригожин.

Более того, не было исполнено обещание Беглова построить новые станции метро. Петербургская администрация создала компанию "Метрострой Северной столицы", не выплатив полностью задолженности по зарплатам сотрудникам старого "Метростроя".

Пригожин уверен, что нынешнее правительство города не собирается достраивать метрополитен. Эта проблема, а также спад частных инвестиций, лягут на плечи следующей губернаторской команды.

"Шансы все изменить будут только на ближайших выборах. Но есть опасение, что к выборам 2024 года от Петербурга уже ничего не останется", – указал предприниматель.

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