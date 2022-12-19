Пригожин лично обратился к Зюганову, Миронову и Матвиенко с призывом помочь в достойном захоронении бойца ЧВК "Вагнер

Пригожин лично обратился к Зюганову, Миронову и Матвиенко с призывом помочь в достойном захоронении бойца ЧВК "Вагнер
Фото: t.me/orchestra_w
Бизнесмен просит помощи у лидеров ведущих политических партий

Российский предприниматель Евгений Пригожин в открытых письмах, адресованных пяти государственным деятелям, попросил помочь в захоронении бойца ЧВК "Вагнер" на Аллее Славы в Петербурге.

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала открытые обращения бизнесмена к главам ведущих политических партий России с призывом помочь в разрешении ситуации с отказом петербургских властей в захоронении героически погибшего бойца ЧВК "Вагнер" Меньшикова. Письма были направлены председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко, заместителю председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрею Турчаку, депутатам Государственной думы Федерального собрания РФ Сергею Миронову, Алексею Нечаеву, а также Геннадию Зюганову.

Ранее Пригожин обратился к спикеру госдумы Вячеславу Володину с просьбой направить в Петербург специальную комиссию для оперативного решения вопроса. 

Источник: Пресс-служба компании "Конкорд" ✓ Надежный источник
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