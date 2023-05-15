Верховный суд вернулся к делу Александра Попова

16 мая пройдет заседание кассационной инстанции суда

Верховный суд РФ на основе второй надзорной жалобы рассмотрит дело Александра Попова, экс-главы Тольяттихимбанка, который был осужден за попытку дачи взятки судье этой инстанции. Эксперты сомневаются в успешности исхода заседания и называют странным то, что суд вообще изменил свое решение о рассмотрении дела после того, как в этом ранее было отказано.

Верховный суд 16 мая в кассационном порядке рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова, осужденного на 7,5 лет колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. В 2021 году он был признан виновным в покушении на дачу взятки судье того же Верховного суда в размере 2 млн долл. По данным следствия и суда, за эту сумму предполагалось отменить решение о взыскании с крупнейшего в России производителя аммиака "Тольяттиазота" (сейчас подконтролен "Уралхиму") налоговых недоимок, пишет "Коммерсантъ".

Дело о попытке передачи взятки Верховному суду было выделено из другого уголовного дела, расследуемого СКР в отношении бывших руководителей "Тольяттиазота" – Сергея и Владимира Махлаев, Александра Попова и других по ряду статей, включая ч. 4 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"). Но сейчас защита финансиста оспаривает в Верховном суде РФ приговор по делу о взятке. При этом в апреле его адвокаты отозвали прошение об условно-досрочном освобождении их клиента от отбывания наказания из Куйбышевского районного суда Самары, что, по мнению адвокатского сообщества, может косвенно говорить об их уверенности в оправдательном приговоре.

В то же время эксперты сомневаются, что суд пойдет на удовлетворение жалобы. Так, по мнению адвоката Алены Жемчуговой, освобождение Александра Попова может стать плохим прецедентом с учетом того, что он был осужден именно за попытку дачи взятки судье Верховного суда через посредника. Она напоминает, что Президиум Верховного суда РФ при рассмотрении надзорной жалобы стороны защиты может дело прекратить, оставить приговор без изменения или вернуть на рассмотрение в одну из нижестоящих инстанций.

При этом адвокат отмечает определенные странности в рассматриваемом деле. Например, речь идет о дважды истребованном уголовном деле в Верховный суд для его изучения по доводам надзорных жалоб защиты.

Так, после подачи стороной защиты надзорной жалобы 10 октября 2022 года судья Верховного суда РФ в рамках своих полномочий истребовал уголовное дело, чтобы определить, есть ли основания для передачи надзорной жалобы для рассмотрения в судебное заседание Президиума Верховного суда. После изучения уголовного дела в отношении Попова суд 30 ноября 2022 года вынес постановление об отказе в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебное заседание Президиума Верховного суда РФ. Сторона защиты, реализуя в полном объеме свои права на защиту доверителя Попова, 2 февраля 2023 года подала надзорную жалобу в адрес председателя президиума Верховного суда РФ, напоминает адвокат Жемчугова.

После этого Верховный суд РФ снова истребовал уголовное дело для изучения по доводам надзорной жалобы стороны защиты. "Это кажется странным, хотя и не выходит за рамки закона и полномочий суда. Но, получается, что внутри Верховного суда РФ есть какое-то недоверие к собственным судьям или недопонимание, раз снова приходится изучать дело, по которому уже был внесен мотивированный отказ в передаче рассмотрения надзорной жалобы для рассмотрения судебном заседании Президиума Верховного суда РФ", – отмечает адвокат.

По ее мнению, это может говорить об ангажированности инстанции. При этом, полагает Жемчугова, скорее всего, по содержанию обе поданные надзорные жалобы в Верховный суд РФ стороной защиты содержат одинаковые доводы и обоснования.