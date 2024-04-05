Клуб моржей в Серебряном бору в Москве останется на прежнем месте

Столичные власти успокоили любителей зимних купаний

Московский клуб моржей продолжит работать на прежнем месте в Серебряном бору. Об этом сообщили в департаменте культуры столицы.

"Вопрос о переносе дислокации клуба из Серебряного бора не рассматривается",

– приводит ТАСС ответ пресс-службы депкульта.

Ранее появились сообщения, что городские власти приняли решение о сносе деревянного строения, в котором уже 65 лет базируется Клуб моржей. При этом любителям зимних купаний предполагалось предоставить новое здание. Однако участники клуба выражали опасения, что вынужденный переезд не просто лишит их традиционного места купаний, но и поставит под угрозу само существование объединения.

В Госинспекции по недвижимости Москвы, в свою очередь, заверили, что развитие территории в Серебряном бору, где располагается исторический "домик моржей", непременно будет предварительно обсуждаться с представителями клуба.

"Есть конструктивный диалог с представителями клуба, который, конечно, продолжит свою деятельность в Серебряном бору. Вопрос о сносе знаменитого домика Клуба моржей будет в повестке только тогда, когда будет понимание о новом строении. Следующий зимний купальный сезон клуб откроет так же в Серебряном бору",

– подчеркнули в пресс-службе инспекции.

Планируется, что новое здание Клуба будет современным, комфортным и обеспечит все потребности и безопасные условия для любителей окунуться в прорубь в мороз.