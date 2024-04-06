Обманутую собаку охватил приступ вселенской ярости – видео

Хозяин жестоко обошелся с животным

Большинство людей считают четвероногих обитателей дома полноправными членами семьи. Они готовы всем делиться со своими питомцами. Животные быстро привыкают к такой прекрасной жизни и очень расстраиваются, когда что-то идет не так. Настоящую ярость испытала собака, которую вероломно обманул любящий повеселиться хозяин.



Мужчина устроил целое представление. Он усадил любимого пса за стол и предложил совместную трапезу. Собачке такая идея явно понравилась, но она и не догадывалась, что над ней хотят жестоко посмеяться. Мужчина выставил на стол две коробки с гамбургерами – одну себе, одну собаке. Тут и началось шоу.

Сначала человек открыл свою коробочку, и там лежал большой, аппетитный бургер. Следом распахнулась коробка, предназначавшаяся мохнатому питомцу. Там, как издевательство, лежал крошечный бургер, собранный из маленького кусочка колбасы и двух микро-булочек. Такая несправедливость привела собаку в состояние вселенской ярости. Она очень разозлилась и чуть не набросилась на приколиста.