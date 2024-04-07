В ладу с семьей: Как дети влияют на развитие и успех карьеры родителей?

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
По данным опроса исследовательского центра портала Superjob, проведенного в 2022 году, 25% россиян абсолютно уверены, что родительский опыт помогает им в карьере. Благодаря детям родители развивают необходимые в работе навыки руководства, коммуникабельность, готовность к компромиссам и другие. О том, как еще дети влияют на карьеру родителей, рассказала Ольга Паратнова, бизнес-тренер, основательница тренингового центра “ДУМА” и мама четырех детей.
Дети могут стать мотиватором для родителей в карьерных успехах. Ведь родители хотят обеспечить своих детей лучшим будущим. Мотивация – один из ключевых моментов, влияющих на развитие карьеры. Когда человек работает там, где ему по-настоящему нравится, у него высокий уровень мотивации. Он добивается гораздо больших результатов и становится более успешным. Таким образом, ресурсы на общение и воспитание детей тоже растут.
Более того, родитель своим примером может показать ребенку, насколько важно заниматься любимым делом. Ребенок становится более целеустремленным, и шансы на успех тоже возрастают.
На своих тренингах для руководителей даю одну мощную фразу. Все, что может быть сделано не вами, должно быть сделано не вами. Это золотое правило делегирования важно применять и в карьере, и в воспитании детей. Важно уметь видеть и в работе, и в домашних делах те задачи, которые вы можете передать другим. Например, вы можете делегировать детям мытье посуды, уборку в комнатах, стирку и сушку вещей.
То же самое относится к карьере. Делегируя задачи сотрудникам, вы не только освобождаете время для более важных задач, но и становитесь более эффективны как специалист и руководитель.
Родители могут стать хорошим примером для детей, показывая, как можно качественно соблюдать баланс между семейной жизнью и карьерой. Вдохновляя собственным примером на достижение карьерных успехов. Главное, уделять детям качественное время, внимание и уметь слушать их.
Наличие детей и полученные в процессе воспитания навыки действительно могут влиять на развитие карьеры. Главное помнить, что успех родителей – это залог счастья детей. Если родители получают удовлетворение от построения карьеры, то и дети будут счастливы.
Жизнь знаменитости прекратилась на 61-м году