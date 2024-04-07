В ладу с семьей: Как дети влияют на развитие и успех карьеры родителей?

Многие заявляют, что родительский опыт помогает им в карьере

По данным опроса исследовательского центра портала Superjob, проведенного в 2022 году, 25% россиян абсолютно уверены, что родительский опыт помогает им в карьере. Благодаря детям родители развивают необходимые в работе навыки руководства, коммуникабельность, готовность к компромиссам и другие. О том, как еще дети влияют на карьеру родителей, рассказала Ольга Паратнова, бизнес-тренер, основательница тренингового центра “ДУМА” и мама четырех детей.

Мотивация заниматься любимым делом

Дети могут стать мотиватором для родителей в карьерных успехах. Ведь родители хотят обеспечить своих детей лучшим будущим. Мотивация – один из ключевых моментов, влияющих на развитие карьеры. Когда человек работает там, где ему по-настоящему нравится, у него высокий уровень мотивации. Он добивается гораздо больших результатов и становится более успешным. Таким образом, ресурсы на общение и воспитание детей тоже растут.

Более того, родитель своим примером может показать ребенку, насколько важно заниматься любимым делом. Ребенок становится более целеустремленным, и шансы на успех тоже возрастают.

Делегирование – ключ к успеху

На своих тренингах для руководителей даю одну мощную фразу. Все, что может быть сделано не вами, должно быть сделано не вами. Это золотое правило делегирования важно применять и в карьере, и в воспитании детей. Важно уметь видеть и в работе, и в домашних делах те задачи, которые вы можете передать другим. Например, вы можете делегировать детям мытье посуды, уборку в комнатах, стирку и сушку вещей.

То же самое относится к карьере. Делегируя задачи сотрудникам, вы не только освобождаете время для более важных задач, но и становитесь более эффективны как специалист и руководитель.

Баланс между работой и семьей

Родители могут стать хорошим примером для детей, показывая, как можно качественно соблюдать баланс между семейной жизнью и карьерой. Вдохновляя собственным примером на достижение карьерных успехов. Главное, уделять детям качественное время, внимание и уметь слушать их.

Наличие детей и полученные в процессе воспитания навыки действительно могут влиять на развитие карьеры. Главное помнить, что успех родителей – это залог счастья детей. Если родители получают удовлетворение от построения карьеры, то и дети будут счастливы.