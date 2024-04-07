Как мотивировать детей учиться хорошо без давления на них?

Правильный подход очень важен

Интересный факт – чтобы мотивировать ребенка учиться хорошо и без лишних нервов, можно использовать те же инструменты, что и при управлении коллективом на работе. Инструментами эффективной мотивации поделилась мама четырех детей и успешный бизнес-тренер, основательница тренингового центра “ДУМА” Ольга Паратнова.



Вызываем у ребенка интерес

Если сотруднику поставить задачу и рассказать алгоритм ее выполнения, а потом еще постоянно контролировать выполнение – интерес к работе пропадет. У него не будет мотивации работать лучше.

Также с детьми. Чем чаще вы будете спрашивать, выполнил ли ребенок домашнее задание, тем меньше у него будет желание это делать. Но если вы установите измеримые критерии и свяжите их со значимой для него мотивацией, уровень интереса возрастет.

Если же ребенок часто подходит к вам с вопросом "что делать", не надо тут же продумывать решение за него. Когда родитель начинает все продумывать, ребенок быстро перестает думать. Вместо этого задайте два важных вопроса:

1. Что ты предлагаешь сделать?

2. Что ты уже сделал для решения задачи, прежде чем подойти?

Такой подход помогает не только вызвать интерес у ребенка к обучению, но и делает его самостоятельным и ответственным. Помимо обозначенных инструментов, можно воспользоваться еще несколькими приемами для мотивации ребенка.

Как мотивировать детей хорошо учиться

1. Больше интересуйтесь школьной жизнью, а не оценками. Спросите, что нравится ребенку, а что нет. Поинтересуйтесь пройденными темами, полученными знаниями. Помогите понять, как эти знания можно использовать в реальной жизни на конкретных примерах. Порадуйтесь за него, если он получил хорошую оценку, и поддержите, если получил плохую. Так вы станете для него хорошим другом, а не въедливым критиком.

2. Акцентируйте на успехах ребенка и поощряйте их. Хвалите за каждую победу. Так вы сможете замотивировать его на дальнейшие успехи.

3. Ставьте перед ребенком понятные задачи. Ребенок должен четко понимать, что от него требуется. Также эти задачи должны быть реальными. Например, если он плохо знает географию, не стоит сразу требовать от него учиться на отлично. Пусть он двигается постепенно и шаг за шагом исправляет оценки на более высокие.

4. Разделяйте чувства ребенка и помогите ему сформулировать их. Иногда, когда у ребенка возникают проблемы и не только в школе.Важно не решать их, а понять, что он чувствует.

Например, ребенок не понял тему, и ему сложно отвечать на уроке. Не надо сразу искать репетитора. Сначала поговорите с ним и разделите его тревоги, переживания. А потом, если это действительно нужно, займитесь решением проблемы.

Мотивация – это непрекращающийся процесс, который имеет природу огня. Чтобы она росла, надо постоянно "подкидывать дрова в огонь". Но самое главное здесь поддерживать ребенка и дать ему возможность раскрыться со всех сторон.