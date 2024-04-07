Вероника Овсянникова: что такое психосоматика и как она проявляется

Что такое психосоматика и как она проявляется: мнение психолога
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Влияние психических факторов на физическое здоровье. Рассказывает Вероника Овсянникова – клинический психолог

Так или иначе, но в течение своей жизни мы сталкиваемся с различными ситуациями, которые негативно отражаются на нашей психике. Это могут быть аварии, насилие, потеря близкого человека, трудное детство и многое другое. Психический дискомфорт может негативно сказываться на физическом состоянии. Такая связь между психикой и физиологией может вызывать различные проблемы со здоровьем.

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Давайте разберемся, что такое психосоматика?

Психо-психика, сома-тело. Это две составляющие человеческого Я, которые неразрывно связаны друг с другом. И вот, когда психическое напряжение и стресс приводят к появлению физических симптомов, мы можем говорить о формировании психосоматического синдрома, а впоследствии физических заболеваний.

На приеме я часто слышу, как некоторые люди жалуются на соматические симптомы, такие как боли в животе, головные боли, проблемы с пищеварением, усталость, бессонницу, но никаких медицинских причин у них не находят. Другие даже могут столкнуться с более серьезными заболеваниями – сахарный диабет, артериальная гипертензия, язва желудка и даже сердечные проблемы, но никак не могут понять причины их возникновения.

А причина очень часто кроется именно в проблемах психологического характера и механизм запуска таких заболеваний или состояний, как правило один-стресс. При длительных психических напряжениях организм выделяет гормоны стресса – кортизол и адреналин. И хоть эти гормоны необходимы для существования организма, длительно повышенный уровень этих гормонов плохо сказывается на различных органах и системах.

Одним из примеров психосоматического заболевания является синдром раздраженного кишечника. Это хроническое заболевание, при котором нарушается работа ЖКТ и может быть вызвано стрессом, тревогой и депрессией. Люди с этим синдромом могут испытывать постоянные боли в животе, запоры или поносы, вздутие живота и другие симптомы, которые могут значительно ухудшать их качество жизни. Другим примером является астма, которая может быть частично обусловлена психическими факторами. Сильные эмоции, стресс и тревога могут вызвать приступы у многих пациентов с астмой. А связано это с тем, что стрессовые ситуации могут вызывать сужение дыхательных путей и ухудшение симптомов заболевания. Астматики должны уметь контролировать свои эмоции, чтобы предотвратить приступы и поддерживать хорошее здоровье. Кроме того, психосоматические состояния могут проявляться и в форме хронической боли. Например, головные боли и мигрени могут быть обусловлены стрессом, либо же значительно усилены им.

Хочу отметить, что не все физические симптомы и заболевания являются результатом психического состояния. Наше физическое здоровье зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни и окружающую среду. Психические же факторы могут быть только одним из многих элементов, влияющих на физическое состояние организма.

Понимание этой связи позволяет разрабатывать более эффективные подходы к диагностике и лечению людей, страдающих от последствий травмирующих ситуаций. Врачам и психологам обязательно нужно учитывать возможность психосоматических реакций при наблюдении и обследовании, а также предоставлять комплексное лечение, применяя как физические, так и психологические методы. Между тем, людям, страдающим от негативных симптомов, причины которых не могут установить врачи, стоит обратить внимание на возможный психологический фактор их появления.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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