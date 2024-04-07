На чем нельзя экономить при организации свадьбы

День должен стать одним из лучших в жизни

Повышение цен ощутимо отразилось на индустрии мероприятий. Сегодня свадьба с размахом обойдется в два-три раза дороже, чем пару лет назад. Это вынуждает пары сокращать расходы, но есть статьи затрат, на которых экономить нельзя, чтобы не испортить праздник. Ивент-продюсер, основатель агентства по организации мероприятий LEVENT agency Анастасия Левитина дала профессиональные советы молодожёнам о том, на чем точно не стоит экономить при организации свадьбы.



Свадебный организатор

Профессиональный организатор – ключевой специалист, без которого сложно сделать свадьбу действительно красивой и запоминающейся. Эксперт категорически не советует брать организацию праздника на себя. Это требует много времени, нервов и усилий. Нередко невесты взваливают все на свои плечи и в итоге сталкиваются с выгоранием и стрессом. Такие эмоции точно не нужны молодоженам. Подготовка к свадьбе должна быть приятным периодом, когда можно сосредоточиться на действительно важных вещах: выбор нарядов, примерка обручальных колец, разучивание свадебного танца, общение друг с другом и предвкушение главного дня в своей жизни. Анастасия Левитина акцентирует внимание на том, что на организаторе экономить категорически нельзя. Эксперт предупреждает, что не стоит доверять агентствам, которые берут за организацию фиксированную оплату (100-200 тысяч рублей), а не процент от услуг (10%). “Будьте уверены, что при таких агентских гонорарах вы точно не получите высокого сервиса. Это простая арифметика. Гонорар агентства идет на то, чтобы оплатить услуги специалистов. Действительно хорошие, квалифицированные специалисты не могут стоить дешево. Это аксиома. Соответственно, если комиссия агентства небольшая, то либо в нем работают низкокачественные профессионалы, либо реальная оплата и прибыль агентства будут скрыты в смете услуг свадебных подрядчиков”, – объясняет Анастасия Левитина.



Ведущий торжества и техническое оснащение

Ведущий – дирижер торжества, который задает тон и поддерживает энергию на протяжении всего мероприятия. Его профессионализм определяет атмосферу и настроение гостей. Опытный ведущий умеет чувствовать аудиторию, корректировать программу и создавать теплую и непринужденную обстановку. По словам эксперта, в Москве стоимость услуг профессионального ведущего начинается от 200-250 тысяч рублей: “Не стоит экономить на этом пункте расходов, так как опытный ведущий – это 80% настроения вас и ваших гостей. Он будет умело управлять вашим событием, не даст гостям скучать и сидеть в телефонах и сделает вашу свадьбу поистине незабываемой”. Также Анастасия Левитина советует позаботиться о хорошем техническом оснащении праздника: “Я всегда говорю, что хороший звук – это как воздух, если он чистый и свежий, то его не замечаешь и воспринимаешь, как должное. Так и со звуком на празднике. Если в колонках хрип и посторонние шумы, то это будет портить общую картину праздника, раздражать слух и действовать на нервы, поэтому, непременно, стоит позаботиться и об этой составляющей свадебного торжества”.



Свадебный декор

Оформление играет решающую роль в создании визуальной эстетики свадьбы. Оно должно отражать стиль и концепцию торжества, а также настраивать соответствующую атмосферу. Профессиональный декоратор поможет разработать индивидуальный дизайн, который сделает свадьбу поистине сказочной и неповторимой . Не стоит экономить на качественных материалах, таких как живые цветы, свечи или оформление зоны выездной регистрации – всё это повлияет на общую атмосферу праздника, эстетику свадебных фото и видео. Если бюджет ограничен Анастасия Левитина советует молодоженам сосредоточиться на оформлении одной ключевой зоны, а не распылять денежные средства на всё по чуть-чуть: “Пусть это будет одна красивая дорогая зона, которая будет эффектно выглядеть в кадре и полностью отражать концепцию и стилистику вашей свадьбы”.

Фотограф и видеограф

Фотографии и видео – это бесценные воспоминания о свадебном дне. Лучше всего довериться профессиональному фотографу и видеооператору, которые смогут запечатлеть все важные моменты и создать потрясающие кадры. Талантливые специалисты умеют уловить эмоции и передать атмосферу торжества. Хорошие фотографии не только украсят семейный альбом, но и будут радовать долгие годы, а просмотр свадебного фильма может стать хорошей традицией на годовщину. “Я всегда говорю молодожёнам о том, что стоимость забудется, а кадры с самого важного дня останутся у вас навсегда и станут бесценным сокровищем, которое пара сможет передавать будущим поколениям” – акцентирует Анастасия Левитина.



Разумеется, бюджет каждой пары индивидуален, но важно помнить, что свадьба – это не просто торжество, а начало совместной жизни. Инвестируя в ключевые элементы, можно сделать этот день по-настоящему особенным и создать прекрасные воспоминания на всю жизнь.