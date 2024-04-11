Кот выбрал неожиданный десерт на ужин - видео

Кот выбрал неожиданный десерт на ужин - видео
Фото: www.unsplash.com
У животного необычные предпочтения

В социальных сетях есть отдельные группы и каналы, посвященные исключительно зарисовкам из жизни братьев наших меньших. Коты и собаки частенько удивляют окружающих своим необычным поведением. Так, пользователей интернет-пространства весьма поразил продукт, который прожорливый кот выбрал на десерт.

Большую популярность в социальных сетях получил видеоролик, на котором довольный кот лежит на диване в обнимку с огромной картофельной. Овощ явно очень нравится котейке с необычными гастрономическими предпочтениями. Усатый с огромным удовольствием за обе щеки уплетает клубень.

Пользователи социальных сетей удивились необычному выбору котейки и поделились в комментариях рассказами о том, какие гастрономические выкрутасы позволяют себе их животные. Оказалось, что коты нередко проявляют склонность к вегетарианству, некоторые больше всего на свете любят огурцы, а другие готовы на многое ради того, чтобы полакомиться бананом или клубникой.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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