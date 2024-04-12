Жителей Москвы предупредили о непогоде 12 апреля

Парковать машины лучше подальше от деревьев

В пятницу, 12 апреля, в Москве ожидается сильный дождь с порывами ветра до 17 м/с. Об этом со ссылкой на метеослужбу предупредили в Комплексе городского хозяйства столицы.

Там отметили, что электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания. Функционирование систем жизнеобеспечения взято под особый контроль. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов выведены на круглосуточное дежурство. Принимаются меры по защите от порывов ветра строящихся зданий и других объектов.

"Просим горожан быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили",

– обратились к москвичам сотрудники Комплекса горхозяйства.

Столичный Департамент торговли и услуг, со своей стороны, обратился к предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, с просьбой укрепить конструкции, закрыть зонты и временно прекратить эксплуатацию сезонных кафе.