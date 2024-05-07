Гениальный кот взломал замок на глазах хозяина – видео

Пушистый показал чудеса мастерства

Никто не будет спорить с тем, что домашние любимцы очень часто демонстрируют удивительные навыки. Особенно в этом вопросе отличаются коты. Усатым ничего не стоит пробраться в шкаф, спрятаться в ящике или затаиться под самым потолком. Оказалось, некоторые из них также умеют вызволять себя из западни.



Новой звездой социальных сетей стал роскошный белый кот, который отточил свое мастерство до такой степени, что научился вскрывать двери. Пушистого господина держали в клетке со стеклянной дверцей, которая была закрыта на замок. Однако такое положение дел его абсолютно не устраивало.

Надо полагать, кот долго наблюдал за тем, как люди вскрывают его импровизированную "тюрьму", и понял, что для этого нужно всего лишь провернуть ключ в замке. Усатый изловчился, вытащил маленькую лапку из клетки, поддел ключ и за короткий промежуток времени сумел открыть дверь. Разумеется, такие навыки поразили пользователей интернет-пространства и хозяина, который за этим наблюдал.