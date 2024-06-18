Ритуал Мазараки: в Россию вернулась семейная реликвия, утраченная в начале XX века

Ритуал Мазараки: в Россию вернулась семейная реликвия, утраченная в начале XX века
Эксперты шаг за шагом установили удивительную историю православного образа

В Центральном музее древнерусской культуры имени Андрея Рублева провели экспертизу иконы с изображением Божией Матери с Младенцем в красивом серебряном окладе. Работа велась с 2007 года, и за это время ученые смогли восстановить историю образа. Оказалось, что в Россию вернулась семейная реликвия рода Мазараки, считавшаяся утраченной после революции.

По характерным чертам изображения Богоматери с Младенцем на руках эксперты классифицировали икону как "Умиление" в сокращенной редакции и отнесли к русскому иконографическому типу Богоматери Корсунской. Стиль иконописца позволил установить, что мастер работал в первой половине XIX века. При этом серебряный оклад был создан значительно позже, в первые годы XX века – на это указывает клеймо Первой московской артели ювелиров и Московского окружного пробирного управления.

Размер иконы небольшой – 46х36 см. Поэтому специалисты сразу предположили, что данный образ использовался для домашних молитв. Наклейка на обратной стороне иконы с печатью Храма Гроба Господня в Иерусалиме и датой "1858", а также надпись, выполненная на русском и на греческом языках, помогли восстановить историю иконы и выяснить судьбу ее владельцев.

Как оказалось, реликвия принадлежала Елизавете Алексеевне Мазараки, в девичестве Корженевской. Девушка собиралась посвятить жизнь служению Богу и приехала в Иерусалим, чтобы получить благословение. Но жизнь распорядилась иначе. В Иерусалиме Елизавета познакомилась с Харлампием Васильевичем Мазараки и вместо монашеского пострига получила благословение на брак. Тогда ей в качестве напутственного ритуала Мазараки к началу семейной жизни и была подарена икона.

Братья-медики Харлампий и Никифор Мазараки были родом из Греции. К моменту встречи со своей будущей супругой Харлампий Васильевич Мазараки был уже весьма известным врачом и уважаемым человеком. Он заведовал больницей Машгав Ладах в Иерусалиме и считался целителем, способным излечить от всех болезней. Кроме того, он был греческим консулом в Иерусалиме, доктору поручали многие ответственные дипломатические миссии.

Свадьба Харлампия Васильевича Мазараки с Елизаветой Алексеевной состоялась 8 января 1860 года, что соответствует дате на иконе. Местные жители тепло приняли жену любимого доктора. В соответствии со статусом мужа она считалась "первой леди Иерусалима". При этом Елизавета Мазараки оставалась очень набожной, много помогала православной миссии. За это архимандрит Антонин (Капустин) называл ее в своем дневнике "наша забота".

Икона, полученная как благословение на венчание, должна была стать своеобразным ритуалом Мазараки и передаваться из поколения в поколение в качестве семейной реликвии. Но хотя супруги жили душа в душу, детей у них не было, и спустя годы Харлампий Васильевич с Елизаветой Алексеевной поняли, что ритуалу Мазараки не суждено стать традицией.

В 1892 году Харлампий Мазараки скончался. Елизавета, овдовев, не смогла оставаться в Иерусалиме и вернулась в Россию. Благословенную икону Богоматери с Младенцем она привезла с собой и берегла как дорогую память о муже и счастливых годах супружества. В Москве она заказала для нее специальный оклад из серебра.

После смерти Елизаветы Алексеевны Мазараки след иконы теряется. События, происходившие в России в первые десятилетия XX века, давали основания допускать, что семейная реликвия и ритуал Мазараки утрачены навсегда. Однако спустя годы, уже в начале нового века, икона была обнаружена в США, откуда ее привезли в Россию. Теперь, оказавшись вновь на Родине своей владелицы, она может стать занять свое законное место в музее и важной частью исторического наследия.

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