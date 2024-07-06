Можно ли воспитать лидерские качества?

Можно ли воспитать лидерские качества?
Фото: www.unsplash.com

За последние 10–15 лет большую популярность набрало понятие "лидерство", особенно среди молодых людей и в предпринимательских кругах. Уоррен Беннис отмечает: "В каком-то смысле, лидерство – как красота: ему трудно дать определение, но когда ты его видишь, ты точно понимаешь, что это оно". Отчасти это так, но исходя из практики все же можно выделить несколько важных отличительных черт и навыков, которыми обладают настоящие лидеры.

Начнем с того, что обладают лидерскими качествами далеко не все, да и не должны. В каждой группе людей роли распределяются соответственно умениям, чертам характера и другим вводным. Специалисты, не обладающие навыками лидерства, прекрасно выполняют иные функции: вносят большой вклад, развиваются по собственной траектории и часто бывают незаменимы именно на своем месте.

Так что же такое лидерство? Прежде всего это желание и возможность быть инициатором больших перемен в какой-либо области. Лидер проактивен и не боится брать ответственность за команду и результаты. Он проявляет не только хорошие организаторские способности, но и вдохновляет людей на достижение общих целей, ведет их за собой. Не зря в толковом словаре Д. Н. Ушакова дается следующее определение этому слову: "Лицо, идущее первым…".

Безусловно, лидер должен уметь работать в команде и выстраивать экологичные, здоровые коммуникации, а также мыслить стратегически и стараться следить за трендами в своей сфере. И, конечно, не бояться кризисов, которые неизбежны в любой области. Лидер должен знать не только, как не допустить неприятности, но и как выйти из сложной ситуации. Оптимально, если он умеет делать "руками" то, что делает его команда, чтобы, как минимум, доступно объяснить задачу и решение.

Как показывают исследования, лидерские качества можно развивать на протяжении всей жизни и в любом возрасте. Взрастить в себе такие качества возможно как в процессе профильных обучений, так и самостоятельно или при поддержке наставника, внедряя в свою жизнь определенные практики. Например, постепенно научиться фиксировать большие цели, дробить их на более мелкие и постепенно двигаться вперед, при этом оптимизируя процессы. Или проявлять больше инициативы в учебе и работе, собирая в свою "папку достижений" реальные результаты и кейсы.

Важно отметить, лидерские качества – не стопроцентная гарантия успеха в будущей карьере и жизни в целом, однако перечисленные выше личностные качества действительно могут пригодиться не только на позиции руководителей или управленцев. У каждого из нас есть определенная область ответственности и самореализации. Так или иначе вы можете узнать в себе лидера, например, в жизненных ситуациях: обучении, воспитании детей, организации путешествия по стране и так далее. Чтобы стать хорошим и мудрым руководителем, вам придется детально погрузиться в специфику выбранной вами области, узнать все ее нюансы и, разумеется, только после этого делегировать, собирать команду и двигаться дальше.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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