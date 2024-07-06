5 причин отказаться от пышной свадьбы

Современные пары все чаще отдают предпочтение камерным свадьбам вместо пышных традиционных торжеств. Мероприятия, закрытые для широкого круга гостей, способны подарить молодоженам больше романтических моментов и теплых воспоминаний, утверждает Анастасия Левитина, ивент-продюсер и основатель агентства LEVENT agency. Эксперт назвала 5 причин отказаться от пышного торжества в пользу камерной свадьбы.



1. Экономия бюджета

Свадьбы в узком кругу заметно экономят средства. Меньше гостей – значит меньшая площадь банкетного зала, количество еды, обслуживающего персонала, декора и технического оснащения. “Чтобы этот день запомнился и стал особенным, я всегда рекомендую молодоженам сосредоточиться на себе и своих желаниях, а не думать о том, что скажут родственники, которых не пригласят на свадьбу. Сократите список приглашённых гостей до самых родных и близких, это позволит сохранить существенную сумму, которую можно потратить на действительно важные и ценные вещи, например, на поездку в свадебное путешествие”, – делится советом с молодоженами Анастасия Левитина. Также можно сэкономить на организации выездной церемонии, проведя регистрацию во Дворце бракосочетания.



2. Больше внимания друг другу

Камерная свадьба позволяет молодоженам сконцентрироваться друг на друге, на своих эмоциях и желаниях, а не думать о том, что скажут приглашённые. Большие торжественные свадебные церемонии включают множество формальных гостей, при которых не очень хочется открывать свои чувства и демонстрировать эмоции, но свадьба – это особенный день, который должен запомниться, прежде всего, паре, а не дальним родственникам. Небольшое количество гостей создаёт более уютную обстановку, в которой молодожёны могут делиться сокровенными мыслями и чувствами в окружении самых близких людей. : “Свадьбы закрытого формата всегда более чувственные, искренние и теплые, это правда! На таких торжествах фокус направлен только на молодоженов и их чувства, а я искренне уверена в том, что свадьба должна быть именно такой, когда внимание направлено на жениха и невесту, а им при этом не надо следить за атмосферой праздника, переживать, что что-то пойдёт не так и стараться угодить всем гостям”, – подчеркивает эксперт.



3. Упор на важные детали

Сэкономив на количестве гостей, можно позволить себе большее в других аспектах свадьбы. Например, провести свадьбу в шикарных локациях за городом, приобрести роскошные наряды, устроить профессиональную фотосессию, заказать качественную видеосъемку, пригласить артистов или эффектно оформить зону церемонии. “В организации свадьбы важно сосредоточиться на желаниях молодожёнов. Это самый важный день в их жизни, и всё должно быть идеально, сказочно, так, как они задумали”, – акцентирует Анастасия Левитина.



4. Приятный период подготовки к свадьбе

Камерная свадьба в узком кругу позволяет подготовиться к событию в более расслабленном режиме. Согласно опыту свадебного организатора Анастасии Левитиной, такое торжество можно организовать даже за месяц: "По моему опыту, организовать небольшую свадьбу можно и за пять дней, конечно, такой экстремально короткий срок подготовки – скорее исключение из правил. Тем не менее, организовать небольшую камерную свадьбу все же проще и быстрее, чем масштабное торжество". Кроме того, свадьба небольшого масштаба позволяет избежать суеты и стресса, а молодожёны могут расслабиться и спокойно сосредоточиться на главном – на своих чувствах, приятном предвкушении события и предсвадебной подготовке.



5. Экзотические места и необычные варианты проведения торжества



Если отказаться от традиционного банкета, то открывается безграничный простор для фантазии. Можно провести церемонию на экзотическом острове, устроить прыжок с парашютом в тандеме или выбрать другие нестандартные варианты для незабываемого дня свадьбы. Если вы хотите отметить свадьбу за границей, то небольшую компанию гостей взять с собой точно будет проще и дешевле, чем организовывать выездное торжество для большого количества приглашенных.



“Каждая пара должна выбирать формат свадьбы, который полностью соответствует ее стилю и желаниям. Камерные свадьбы, как по мне, – прекрасная возможность создать особенное событие, которое точно станет памятным моментом в истории семьи и началом нового этапа в жизни молодожёнов”, – подытожила Анастасия Левитина.

