Как быстро заснуть: три простых правила

Иногда бессонница может мучить до самого утра

Существуют три простых правила, которые помогут быстрее заснуть и улучшить качество сна.

Первое правило – определите подходящий режим

Для качественного сна очень важно отправляться в объятия Морфея и пробуждаться в одно и то же время, даже в выходные. В таком случае организму легче привыкнуть к засыпанию, он начинает работать как часы и в определенный час чувствует необходимость отправиться в мир сновидений.

Второе правило – уберите экраны

Всевозможные гаджеты, которые многие люди любят использовать перед самым сном, уже в постели, мешают выработке мелатонина – гормона, ответственного за засыпание. Для того чтобы разобраться с бессонницей, откажитесь от гаджетов. Лучше провести последний час перед ночным отдыхом за чтением или прослушиванием мелодичной музыки.

Третье правило – создайте комфортную обстановку

Подберите оптимальную температуру в спальне – прохладный воздух способствует глубокому сну. Также избегайте яркого света: приглушенное освещение и плотные шторы помогут снизить раздражители. Гармоничная атмосфера, правильная расстановка источников света и приятная температура в комнате создадут условия для легкого и естественного засыпания.