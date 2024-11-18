Дерматолог объяснила, почему женщинам не стоит брить лицо

Последствия процедуры могут оказаться крайне неприятными

В Сети завирусился популярный метод ухода за кожей – женщины начали массово сбривать незаметные волоски со своего лица, чтобы добиться его максимальной гладкости и даже блеска. Однако врач-дерматолог Надежда Вищипанова предупредила россиянок, что лучше этого не делать.

Эксперт предупреждает, что от такого ухода кожа вскоре может начать шелушиться, страдать от пигментации, раздражения и сухости. По ее словам, подобное бритье не подходит для женщин, поскольку у них поверхностный лицевой слой у них является нежным и тонким.

Врач отметила, что при бритье существует высокий риск вростания волос. Из-за срезания они могут стать грубее, толще и более заметными.

"Сейчас есть множество разных способов удаления волос – восковая эпиляция, электроэпиляция. Они безопасны, эффективны, и их результат сохраняется на длительный период", – посоветовала специалист.

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