Тест: угадываем знаменитого художника по фото

Тест: угадываем знаменитого художника по фото
Фото: unsplash.com
Несколько вопросов для особых ценителей искусства

Их картины известны всему миру и стоят в лучших музеях Европы, Америки и России. Однако довольно мало людей знает, как на самом деле выглядели эти знаменитые художники.

Предлагаем пройти простой тест, в котором нужно отгадать известного творца по его фотографии. Всего семь вопросов и три варианта ответа с одним правильным. Сможете правильно ответить на каждый из них? Подсказка – на некоторых из них есть помощь в виде написанных ими картин.

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