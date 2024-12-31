Тест: угадываем знаменитого художника по фото

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Их картины известны всему миру и стоят в лучших музеях Европы, Америки и России. Однако довольно мало людей знает, как на самом деле выглядели эти знаменитые художники.
Предлагаем пройти простой тест, в котором нужно отгадать известного творца по его фотографии. Всего семь вопросов и три варианта ответа с одним правильным. Сможете правильно ответить на каждый из них? Подсказка – на некоторых из них есть помощь в виде написанных ими картин.
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