Ворчуны и агрессоры: мужчины с какими именами склонны к абьюзу

С некоторыми очень сложно выстроить гармоничные отношения

Эксперты по статистике отношений выделили группу мужских имен, которые ассоциируются с повышенной склонностью к агрессии и абьюзивному поведению. По некоторым данным, такие черты, как ворчливость, конфликтность и желание контролировать партнера, чаще проявляются у мужчин с именами Александр, Сергей, Дмитрий, Алексей и Евгений.

Впрочем, нужно помнить, что имя не является причиной агрессии, а лишь косвенно может указывать на особенности личности, обусловленные социальным окружением или воспитанием.

Психологи призывают не делать выводы исключительно на основе имени, а обращать внимание на поведение и отношение партнера. Абьюз – это не вопрос имени, а личных качеств, которые нужно распознавать в начале отношений.