Как быстро избавить квартиру от неприятного запаха

Посторонние ароматы могут испортить все настроение

Иногда стандартные методы не помогают, и тогда на помощь приходят нестандартные решения. Эти оригинальные способы помогут освежить воздух в квартире и устранить неприятные запахи быстро и эффективно.

Используйте ароматный чай

Чай может не только утолять жажду, но и освежать воздух. Разложите несколько пакетиков ароматного чая (например, с мятой или цитрусом) в разных углах комнаты. Они будут поглощать запахи и наполнять пространство приятным ароматом.

Апельсин с гвоздикой

Втыкайте гвоздику в апельсин, создавая красивый узор. Этот натуральный ароматизатор не только уберет неприятные запахи, но и станет украшением интерьера. Его можно оставить в прихожей или кухне.

Пищевая сода в духовке

Поставьте небольшую емкость с содой в слегка нагретую духовку и оставьте на 15 минут. Нагретая сода быстро поглощает запахи, особенно если они исходят от продуктов на кухне.