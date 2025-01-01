Тест: насколько у вас развито критическое мышление

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
910 новости
Предлагаем пройти новый, необычный тест для оценки уровня критического мышления. В течение нескольких минут вам потребуется решить задачи, связанные с анализом информации, выявлением логических ошибок и оценкой аргументов.
Критическое мышление необходимо, чтобы эффективно анализировать информацию, принимать взвешенные решения и избегать манипуляций. Оно помогает отличать факты от мнений, выявлять логические ошибки и предвзятость, что особенно важно в условиях информационного шума. Проверьте, насколько этот навык развит у вас.
Инфляционное давление на народ усиливается