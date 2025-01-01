Тест: насколько у вас развито критическое мышление

Тест: насколько у вас развито критическое мышление
Фото: www.unsplash.com
Всегда интересно проверить свои возможности

Предлагаем пройти новый, необычный тест для оценки уровня критического мышления. В течение нескольких минут вам потребуется решить задачи, связанные с анализом информации, выявлением логических ошибок и оценкой аргументов.

Критическое мышление необходимо, чтобы эффективно анализировать информацию, принимать взвешенные решения и избегать манипуляций. Оно помогает отличать факты от мнений, выявлять логические ошибки и предвзятость, что особенно важно в условиях информационного шума. Проверьте, насколько этот навык развит у вас.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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