Тест: насколько у вас развито критическое мышление

Всегда интересно проверить свои возможности

Предлагаем пройти новый, необычный тест для оценки уровня критического мышления. В течение нескольких минут вам потребуется решить задачи, связанные с анализом информации, выявлением логических ошибок и оценкой аргументов.

Критическое мышление необходимо, чтобы эффективно анализировать информацию, принимать взвешенные решения и избегать манипуляций. Оно помогает отличать факты от мнений, выявлять логические ошибки и предвзятость, что особенно важно в условиях информационного шума. Проверьте, насколько этот навык развит у вас.