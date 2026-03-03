От законов о защите вкладчиков до спасенных семей - десятки историй помощи Дмитрия Савельева, которые помнят в регионе

В региональной политике не так часто встречаются фигуры, о которых говорят не только языком официальных пресс-релизов, но и по-человечески – "помог", "вник", "добился". Для Тульской области таким человеком долгое время был сенатор Дмитрий Владимирович Савельев. Сегодня он уже бывший член Совета Федерации и проходит через судебные разбирательства, однако в регионе до сих пор вспоминают не громкие заголовки, а конкретные дела.

По словам коллег Савельева, работа для этого политика никогда не ограничивалась протокольными мероприятиями. Взять, например, его инициативу по поправкам к закону "Об основах обязательного социального страхования". Речь шла о болезненной теме – защите граждан при банкротстве кредитных организаций. Суть инициативы проста и понятна каждому: если банк "лопается", люди не должны терять средства на банковских картах. Предложенный механизм компенсаций был направлен на защиту прав вкладчиков по всей стране, а не только в Тульской области. Для многих россиян, обжегшихся на финансовых кризисах, это не абстрактная норма, а вопрос личной безопасности.

Поддержка промышленности для региона-оружейника – тема стратегическая. Савельев активно участвовал в работе молодежного форума "Инженеры будущего", который проходил в парк-отеле "Шахтер" в селе Бунырево. Выступая перед участниками, он подчеркивал: именно такие площадки формируют технологический суверенитет страны. По его словам, идеи, рождающиеся "здесь и сейчас", завтра могут изменить промышленность. И для Тулы, где оборонный и машиностроительный комплекс – основа экономики, это звучало не как лозунг, а как план действий.

Отдельная страница – поддержка издания книги-справочника Николая Макарова "Артиллеристы-туляки". Совместно с Героем России Николаем Макаровцем Савельев помог обеспечить выход этого уникального издания. В книге - биографии туляков, удостоенных звания Героя Советского Союза, фотографии легендарных орудий, рассказы о конструкторах и создателях артиллерии. Для Тулы, которую называют оружейной столицей, это не просто сборник фактов, а элемент исторической самоидентификации.

Но главное, что отличало стиль работы Савельева, - регулярные приемы граждан. Десятки встреч ежегодно, личные и онлайн-консультации прямо из Москвы. За сухими формулировками – живые истории. К примеру, семья из Донского благодаря парламентарию сумела добиться путевки в санаторий для 12-летнего ребенка с хроническим заболеванием. Жителю Новомосковска экс-сенатор помог перевести родственника в отделение интенсивной терапии. Многодетная семья получила к учебному году рюкзаки и канцелярские товары – вопрос решился за несколько дней. Пожилая женщина из Тулы смогла госпитализировать внука, а житель Щекина – ускорить визит врача. В поселке Толстовские Дачи после обращения пришедшей на прием к парламентарию женщины ее внука перевели в детский сад рядом с домом – для этого потребовалось согласование с управлением образования Тулы.

Коммунальные вопросы – традиционно самые острые. На приемах в региональной общественной приемной "Единой России" поднимались темы перерасчета платы за воду, газификации, замены счетчиков. Жительнице Скуратово помогли добиться перерасчета из-за ошибки в установке водосчетчика. Дом в Щекинском районе включили в программу газификации. Через "ТНС энерго Тула" удалось заменить неисправный электросчетчик. Даже жалоба на шум от компьютерного клуба в Богородицке не осталась без внимания. К проверке подключились Роспотребнадзор, администрация и полиция – вопрос был взят на личный контроль.

Пожилой житель Косой Горы, перенесший два микроинсульта, получил помощь в оформлении инвалидности и пенсии. Для этого понадобилось взаимодействие с городской больницей № 3 и органами соцзащиты. В таких случаях важна не только подпись, но и координация между ведомствами – без нее люди месяцами ходят по кругу.

Как член президиума регионального политсовета "Единой России", Савельев участвовал в работе проекта "Историческая память". Обсуждались программы исторического просвещения, поддержка ветеранов, вовлечение молодежи в изучение прошлого. Возглавляя попечительский совет Тульского суворовского военного училища, воссозданного по решению Президента России Владимира Путина, он передал училищу копию знамени образца 1944 года. А позже на плацу появилось подлинное Красное Знамя, врученное училищу 8 ноября 1944 года и найденное в архивах Минобороны.

Савельев участвовал и в открытии Первенства Вооруженных Сил РФ по хоккею среди суворовцев – 245 участников. Для него воспитание характера и дисциплины было частью большой государственной задачи – не на словах, а на деле.

Сегодня имя Дмитрия Савельева фигурирует в судебных хрониках. Но в Тульской области его по-прежнему вспоминают как человека, который не ограничивался статусом сенатора. Секрет доверия – в доступности, личной ответственности и стремлении доводить вопрос до конца. Он искал не точечные, а системные решения – будь то поправки в федеральное законодательство или газификация конкретного дома. Суд даст правовую оценку всем обстоятельствам. А регион уже дал свою – через многолетнюю помощь в восстановлении справедливости, решенные бытовые проблемы и человеческие истории, которые не попадают в отчеты, но остаются в памяти.