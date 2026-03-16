Акция по сбору макулатуры стартует в Подмосковье 14 апреля

Ежегодный экомарафон "Сдай макулатуру – спаси дерево!" пройдет в Московской области с 14 апреля по 20 мая, сообщили в региональном Министерстве экологии и природопользования.
Акция проводится с 2018 года и направлена на сохранение природных ресурсов и вовлечение вторичного сырья в переработку в соответствии с задачами нацпроекта "Экологическое благополучие".
"За все время существования марафона подмосковные участники собрали и направили на переработку почти 2 тысячи тонн макулатуры, что позволило сохранить более 31 тысячи деревьев", – отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.
По данным пресс-службы регионального ведомства, к участию приглашаются волонтеры, юнармейцы, студенты, школьники, предприятия и организации. Участники, сдавшие от 800 кг макулатуры, получат эко-баллы, которые можно обменять на призы.
Заявки на участие принимаются не позднее чем за три дня до даты вывоза макулатуры из муниципального образования. Вывоз вторсырья будет осуществляться по графику с 14 апреля по 20 мая. Итоги подведут 21-25 мая с составлением зеленого рейтинга региона.
