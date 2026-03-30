В Подмосковье к субботнику привлекут жителей через сервис «Яндекс.Смена»

Всероссийский субботник в Московской области пройдет 25 апреля, для его проведения определены 635 территорий и 552 точки выдачи инвентаря. Об этом стало известно на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с правительством и главами городских округов.

"Традиционно апрель – это месяц интенсивной уборки территорий и дворов. Работа большая, и каждый год мы стараемся ее механизировать, потому что только руками, на одном энтузиазме крайне сложно справиться с такой объемной задачей",

– отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Впервые для привлечения участников будет задействован сервис "Яндекс.Смена". По данным Мингосжилнадзора региона, жители смогут присоединиться к уборке как волонтеры (с 14 лет) или за вознаграждение (с 18 лет).

Заявки принимаются через приложение "Яндекс.Смена" и на портале "Добро.рф". Волонтерам начислят часы, которые можно конвертировать в баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз, обучающие онлайн-курсы и подписки на сервисы.

В пилотном режиме сервис уже опробовали в Ленинском округе, Мытищах, Химках и Подольске. К уборке привлекли более 500 человек.

Сейчас в регионе продолжается месяц чистоты, который продлится до конца апреля. Работы включают мойку дорог и плитки, очистку газонов, опиловку сухостоя, ремонт и покраску скамеек, детских и спортивных площадок.

Для контроля уборки с помощью искусственного интеллекта созданы более 1,3 тыс. маршрутов для инспекторов в "Яндекс.Вектор". Техническое обеспечение включает 3,4 тыс. единиц спецтехники.

В 2026 году по льготной лизинговой программе ДОМ.РФ дополнительно закупят 222 машины, еще 175 единиц приобретут муниципалитеты.