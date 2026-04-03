Новые образы, технологии, кино: чем запомнилась шестая Московская неделя моды

Новые образы, технологии, кино: чем запомнилась шестая Московская неделя моды
В «Манеже» прошли десятки показов, лекции экспертов и фестиваль короткометражек о мире моды

Шестая Московская неделя моды х ГигаЧат прошла в "Манеже" с 14 по 19 марта. Мероприятие привлекло более 65 тысяч посетителей и объединило около 300 дизайнеров из 21 региона России, а также других стран – Китая, Турции, Испании, Армении. За шесть дней состоялось свыше 80 показов, в которых приняли участие более 1 500 моделей; в общей сложности зрители увидели более 2 500 образов. Одиннадцать показов подготовили студенты ведущих профильных вузов страны, что подчеркнуло внимание проекта к молодым талантам.

Участники не только продемонстрировали свои коллекции, но и получили практические возможности для развития – от поиска деловых партнеров до выхода на новые рынки. 

"Московская неделя моды играет большую роль в развитии индустрии в России. Это единственная профессиональная платформа, где талантливые, молодые дизайнеры показывают свои коллекции наряду с уже известными марками. Это важно, что в России есть институция, которая поддерживает локальных дизайнеров и помогает в организации показов",

– поделился Олег Овсиев, дизайнер бренда Viva Vox (Москва).

"Каждая Московская неделя моды – это колоссальный рост прямых продаж, возможность пригласить клиентов и друзей бренда на показ в самом центре Москвы при сильной технической и информационной поддержке. А еще это полет творческой мысли, фантазии, развитие режиссерских и продюсерских навыков, бесценный опыт. И лично для меня этот проект – еще и четкие временные рамки в работе над коллекцией", – рассказала Евгения Линович, дизайнер, основатель и креативный директор бренда Masterpeace (Москва).

Многие бренды опирались на культурные коды, философию, мифологию, а также рассуждали о технологическом прогрессе и мире будущего. Так, на подиумах русский культурный код переплетался с киберпанком, морская эстетика – с вечерней элегантностью, а ретро-футуризм — с современным минимализмом.

Кроме того, в рамках Московской недели моды работали маркет и шоурум, соорганизатором которого стал проект "Сделано в Москве". Здесь все желающие могли приобрести одежду и аксессуары 88 брендов.

В пространстве "Манежа" для гостей ГигаНедели моды работала зона ИИ-примерочной от ГигаЧат. Это первый в России опыт, когда благодаря нейросети посетители получили возможность примерить на себя подиумные образы молодых российских дизайнеров – участников Московской недели моды. За шесть дней события подиумные образы были сгенерированы посетителями более 35 тысяч раз.

В рамках VK Лектория для гостей мероприятия было проведено 33 сессии ведущими экспертами индустрии, среди которых Александр Рогов, Алексей Сухарев, Лилия Рах, Карина Нигай, Яна Рудковская, Миша и Китти и многие другие. Слушателям рассказали о трендах, модной индустрии будущего, культурных кодах и многом другом. Лекции лидеров модной индустрии VK Лектория, а также показы российских и зарубежных дизайнеров можно посмотреть эксклюзивно в официальном канале Московской недели моды в VK Видео.

Было проведено 20 прямых включений из выездной студии телеканала "Москва 24". Гостями студии стали ведущие эксперты моды, дизайнеры, блогеры и многие другие представители индустрии. Официальной фотослужбой мероприятия стала Московская школа фотографии и мультимедиа им. А. Родченко.

Помимо этого, в заключительный день прошел коллективный показ "Сделано в Москве", в котором были продемонстрированы образы на базе товаров более 35 московских брендов одежды и аксессуаров. За стилизацию отвечали Миша и Китти.

Кроме того, состоялся фестиваль короткометражного кино о моде World Fashion Shorts. Зрителям показали лучшие ленты прошлых выпусков фестиваля, а также новые фильмы от партнеров. Были представлены фильмы режиссеров из России, Бразилии, Мексики, Филиппин и других стран. Также в рамках события прошел публичный разговор с призерами осенней программы фестиваля о том, как дизайнерам и режиссерам найти друг друга.

Генеральный партнер Московской недели моды – Wildberries.

Стратегический партнер Московской недели моды – Сбер.

Официальным обувным партнером Московской недели моды стал бренд O'SHADE.

Официальным стилистом по волосам Московской недели моды стала сеть салонов красоты MONE и бренд профессиональной косметики MONE Professional.

Эксклюзивные новости Московской недели моды – в мессенджере MAX.

Организатор Московской недели моды – Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

"Воинственная ведьма": слова Каллас о Москве вызвали взрыв бешенства в Финляндии

Блондинка продолжает поражать общественность

"Массированные ракетные атаки": раскрыт летний план России по деблокаде Черного моря

Главным направлением после вытеснения ВСУ из ДНР станет Херсон, убежден эксперт

