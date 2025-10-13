Маркет Московской недели моды: пять брендов, которые стоит запомнить

Где найти обувь, которую шьют вручную в ограниченном тираже? Или головные уборы из натуральных материалов? Маркет Московской недели моды – именно такое место: здесь можно потрогать, примерить, поговорить с создателем и купить понравившиеся изделия сразу. В этом сезоне участниками стали бренды с очень разными направлениями — от интеллектуального минимализма и утонченной вечерней элегантности до корейского фьюжна и обуви, созданной по принципам осознанного потребления.

Мы выбрали пять участников маркета, на коллекции которых советуем обратить внимание:

SHIN

Дизайнер и основатель бренда SHIN, Антонио Шин, работает над мужскими и женскими коллекциями. "Как кореец, выросший в России, я могу сказать, что я исследователь, который постоянно ищет вдохновение в корейской культуре истинно русским взглядом", – рассказывает Антонио. Одним из основных направлений бренда является фьюжн "ханбок" – традиционный корейский костюм. В новой коллекции SHIN объединяет знаковые архетипы своего визуального языка, предлагая сосредоточенный взгляд на силуэт как на основную форму выражения. Коллекция словно архитектура: каждый элемент сбалансирован, каждое решение продиктовано внутренней логикой и стремлением к ясности.

duet.by.me

duet.by.me – молодой российский бренд обуви, одежды и аксессуаров. В создании моделей дизайнеры стараются использовать только натуральные материалы. Коллекции бренда взаимодополняются и обновляются с учетом последних модных трендов, большинство вещей являются базовыми и хорошо сочетаются друг с другом. Вдохновение для новой коллекции бренда черпалось из японской эстетики, которая акцентирует внимание на минимализме, функциональности и гармонии с природой. Чистые линии и четко выверенные силуэты создают ощущение спокойствия и уравновешенности. Каждая деталь коллекции продумана до мелочей, чтобы подчеркнуть не только красоту, но и удобство в повседневной жизни.

Hovers

Hovers – московский бренд, создающий кеды и кроссовки вручную, в ограниченных тиражах. Стиль бренда – интеллектуальный минимализм без лишних деталей: лаконичные формы, спокойная палитра и акцент на природной фактуре. На Московской неделе моды бренд представил капсульную коллекцию кед и кроссовок, выполненных вручную в Москве. В центре внимания – знаковые "Красные кабриолеты" и их новая вариация в насыщенном коричневом оттенке. Эти модели стали символами городского лета: открытые, лёгкие, с мягкой посадкой и выразительным силуэтом. Бренд выступает за осознанное потребление, локальное производство и уважение к ремеслу. Коллекция адресована тем, кто ценит форму, фактуру и продуманный комфорт в повседневной обуви.

Satro

Бренд создает головные уборы ручной работы, где древние ремесла встречаются с современными технологиями. Satro специализируется на создании шляп, кепок и аксессуаров исключительно из натуральных материалов. Особенность бренда заключается в том, что каждый головной убор изготавливается вручную, что делает его абсолютно уникальным и "живым". Каждая шляпа или кепка становится материальным воплощением чьей-то уникальной истории, превращая головной убор в персональный артефакт. На Московской неделе моды бренд представил коллекцию головных уборов "Москва 2027". Источниками вдохновения стали контрасты современной Москвы – от высоких технологий до органических форм природы. Коллекция отражает симбиоз цифрового мира и органических материалов, характерный для нового десятилетия.

Sacrét

Sacrét – это бренд, воплотивший в себе изысканное сочетание вневременной элегантности, женственности и утонченности. Бренд подчеркивает естественную красоту и грацию, которые позволяют каждой почувствовать свою истинную силу женственности. В новой осенней коллекции Sacrét объединяются архитектурная строгость и чувственная женственность. Бренд остается верен своему эстетическому коду — утонченным линиям, благородным тканям и безупречной посадке. Ключевые элементы сезона – структурированный корсет и болеро, создающие выразительный силуэт и подчеркивающие хрупкость женской фигуры. Особое внимание в коллекции уделено вечерним нарядам: струящиеся платья из шелка и вискозы подчеркивают линию спины, играя на грани классики и соблазна. Цветовая палитра выдержана в благородных тонах: черный, молочный, красный и золотой.