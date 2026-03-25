Эксперты Московской недели моды поделились секретами успеха на маркетплейсе

Как доступ к онлайн-площадкам помогает продвигать локальные бренды в области фэшн-индустрии

В рамках Московской недели моды акселерационная программа Wildberries – "Платформа роста" провела паблик-ток, посвященный инфраструктуре поддержки фэшн-бизнеса. В разговоре приняли участие: Евгения Лазарева, создатель и владелец проектов Mamanonstop, Анастасия Аксенова, основательница бренда "Багряница", Дарья Шаронова, заместитель руководителя программы "Сделано в Москве". Модерировала встречу Юлия Полетаева, руководитель программы "Платформа роста", директор Департамента реализации поддержки предпринимательства РВБ.

Участники сессии отметили, что сегодня маркетплейсы – ключевой драйвер роста и развития для фэшн-предпринимателей. На примере Wildberries можно понять, какие преимущества получает бренд, используя площадку для продаж: быстрая логистика, постоянная обратная связь с клиентами, реклама и маркетинг, аналитика данных. Многие вопросы закрываются в моменте.

Анастасия Аксенова, основательница бренда "Багряница", подчеркнула значимость учета современных тенденций при создании повседневной одежды, не забывая при этом, что у каждого бренда должна быть своя уникальная ДНК.

Евгения Лазаревская, создатель и владелец проектов Mamanonstop поделилась кейсами по выстраиванию работы с маркетплейсом Wildberries, дала несколько советов по построению бренда на платформе и подчеркнула важность сегментирования продукции и понимая своей целевой аудитории.

"У Wildberries есть много инициатив, направленных на поддержку отечественных предпринимателей. В том числе мы смотрим на новые технологии как на дополнительный инструмент развития брендов. Если они помогают привлекать инвестиции, расширять аудиторию и давать бренду новые способы взаимодействия с покупателем, значит, это направление точно стоит изучать и развивать. Уверены, что со временем сможем предложить широкому кругу людей возможность вкладываться в российские бренды", – поделилась Юлия Полетаева

О преимуществах сотрудничества с маркетплейсами рассказала Дарья Шаронова, заместитель руководителя проекта по продвижению локальных брендов "Сделано в Москве". В рамках совместного проекта с "Платформой роста" от Wildberries в прошлом году была создана программа, которая помогает московским производителям одежды получать помощь в развитии бизнеса: доступ к городским площадкам для офлайн-продаж, возможность участия в городских ярмарках и размещение информации о своих брендах на собственной онлайн-витрине проекта. Теперь "Платформа роста" открыта для брендов, производство или менеджмент которых находятся в столице. Заявки принимаются через портал "Сделано в Москве", где проводится проверка соответствия требованиям города.