Безопасность детей в сети: Москва запустила обучающие ролики с енотом Чистюлей

На столичном портале потребителя появились новые материалы о кибербезопасности, правилах покупок и безопасных квестах в доступной для детей форме

Московский портал потребителя выпустил актуальные рекомендации по цифровой гигиене для детей и родителей. В видеороликах анимационный герой енот Чистюля в простой и понятной форме рассказывает юным горожанам о правилах безопасного поведения в интернете, грамотном использовании детской банковской карты и мобильной связи, а также о том, в каких квестах не стоит участвовать и что делать, если сломалась новая игрушка.

Современные дети все чаще сталкиваются с цифровыми рисками: это и фишинговые ссылки, маскирующиеся под официальные ресурсы, и случайные внутриигровые покупки, ведущие к нежелательным тратам, и попытки обмана в мессенджерах и соцсетях. Чтобы помочь москвичам снизить эти угрозы, Департамент информационных технологий Москвы разместил на портале в разделе "Родителям" серию из семи видеороликов. Они охватывают разные ситуации: от общения в сети до потребительских прав.

Дополнительно поддержку оказывает онлайн‑проект "Перезвони сам", созданный в 2022 году правительством Москвы совместно со столичным ГУ МВД. Материалы проекта объясняют, как защититься от телефонных и интернет‑атак, распознать схемы мошенничества при онлайн‑покупках, избежать кражи личных и банковских данных. Рекомендации подаются через простые примеры, понятные детям и подросткам.

Один из новых роликов посвящен безопасному участию в квестах: вместе с Чистюлей дети учатся выбирать проверенные мероприятия, обращать внимание на условия проведения и запоминают ключевую фразу "Стоп игра!" на случай дискомфорта. Другие видео учат правильно пользоваться банковской картой, контролировать расходы и соблюдать цифровую гигиену.

Портал потребителя, запущенный в 2022 году при участии Роспотребнадзора по Москве, содержит свыше 230 материалов: статьи, инструкции, памятки, вебинары и интервью с экспертами. Помимо практических советов, в публикациях приводятся ссылки на нормативные акты для защиты прав потребителей. Получить консультацию можно также по телефону горячей линии Роспотребнадзора: +7 495 539‑36‑96.