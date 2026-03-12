Личный кабинет на mos.ru: как настроить профиль для удобного доступа к городским услугам

Расширенные настройки личного кабинета позволяют экономить время и быстрее получать госуслуги

Личный кабинет на портале mos.ru открывает жителям столицы удобный доступ к городским сервисам: через него можно оплачивать коммунальные счета, записываться к врачу, отслеживать статус заявлений и пользоваться другими услугами. Чем больше сведений внесено в профиль, тем шире возможности портала и связанных с ним мобильных приложений.

После обычной регистрации открывается доступ к "Рабочему столу" – главному разделу личного кабинета. Здесь с помощью виджетов отображаются платежи, новости, данные о посещении ребенком школы и статусы заявок. Набор виджетов можно адаптировать под себя: например, добавить блок "Платежи" для контроля начислений и штрафов, "Коммунальные услуги" для передачи показаний счетчиков и оплаты счетов, а также "Мои книги", "Питомцы", "Ребенок в школе" и пр. Самые востребованные сервисы можно сохранить в разделе "Избранное".

В разделе "Заявки и уведомления" собраны сообщения и актуальные статусы по услугам, платежам и обращениям, а в блоке "Будьте в курсе" публикуются анонсы сервисов и полезные материалы. Электронные билеты, оформленные через "Мосбилет", хранятся в соответствующем разделе.

Блок "Здоровье" позволяет записаться к врачу, получить доступ к электронной медкарте, полису ОМС, направлениям и рецептам. Чтобы задействовать все функции портала, эксперты Департамента информационных технологий Москвы советуют заблаговременно заполнить раздел "Документы и данные": внести сведения из личных документов, информацию о родных, недвижимости и транспортных средствах, загрузить электронные копии. В разделе "Профиль" настраиваются параметры безопасности и уведомления.

Для расширенного доступа к госуслугам рекомендуется оформить полную учетную запись. Сделать это можно онлайн – через аккаунт на федеральном портале госуслуг или с помощью ID одного из банков, – либо лично в центре госуслуг "Мои документы". После подтверждения личности москвичам становится доступен максимум функций: данные из документов автоматически подставляются при подаче заявок, а пользователь может настроить напоминания – например, получать уведомления о посещении ребенком школы (при добавлении карты "Москвенок"), о штрафах и эвакуации (по данным автомобиля) или о записи к врачу (по полису ОМС).

Авторизация через учетную запись Mos ID открывает доступ к приложениям "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы": в них можно передавать показания счетчиков, оплачивать счета и получать оповещения. Приложение "Мой id" хранит сведения личных документов и документов детей – это удобно при заполнении заявлений или покупке билетов. Кроме того, оно помогает подтверждать льготный статус в городских учреждениях: например, цифровым удостоверением многодетной семьи, а QR‑код полиса ОМС позволяет записаться к врачу через инфомат в поликлинике.