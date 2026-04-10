Собянин открыл самый протяженный в мире трамвайный диаметр

Фото: АГН Москва
Новый маршрут Т2 проходит через 13 районов Москвы

В столице начал работу второй Московский трамвайный диаметр. Маршрут Т2 проходит от станции метро "Чертановская" до платформы "Новогиреево" МЦД‑4 и охватывает 13 районов города. Его протяженность составляет 33 километра, таким образом он является самым длинным городским диаметральным трамвайным маршрутом в мире. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новая трамвайная линия улучшает транспортную доступность для более чем двух миллионов жителей Москвы. Маршрут проходит вблизи множества важных социальных, образовательных и деловых объектов, включая МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский энергетический институт и территорию Даниловской мануфактуры. Работа трамваев организована по стандартам наземного уличного метро – с приоритетом на перекрестках, выделенными полосами и высоким уровнем комфорта для пассажиров. Интервал движения составляет шесть минут.

По пути следования Т2 пассажиры имеют возможность пересадки на 31 станцию метро, МЦК, МЦД и пригородных направлений, а также на четыре крупных железнодорожных вокзала: Ярославский, Ленинградский, Казанский и Павелецкий. Это делает маршрут важным звеном в единой транспортной системе Москвы, упрощая поездки по городу без использования личных автомобилей.

По маршруту будут курсировать современные трамваи с автономным ходом, в том числе односекционные "Львенок‑Москва" и модернизированные трехсекционные "Витязь‑Москва", впервые оснащенные системой автономного движения. Это важно, так как на участке протяженностью два километра по проспекту Академика Сахарова трамваи следуют без подключения к контактной сети – необходимая энергия накапливается на других участках маршрута за счет рекуперативного торможения и суперконденсаторов.

Первый трамвайный диаметр начал работать в Москве в ноябре прошлого года и быстро продемонстрировал высокую востребованность: за минувшее время пассажиропоток на участке от метро "Университет" до "Метрогородка" вырос вдвое. Ожидается, что Т2 также станет популярным у горожан, особенно у студентов, работников офисов и жителей юга и востока столицы, которым теперь стало проще добираться на работу и учебу. 

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
