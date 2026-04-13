В Подмосковье усиливают меры по предотвращению лесных пожаров

На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили подготовку к пожароопасному периоду, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Около 40% территории Московской области – это леса. Наступают теплые дни, и большое количество людей выезжают на природу. Наша задача – обеспечить пожарную безопасность. Особенно это актуально в преддверии майских праздников", – сказал Воробьев.

По данным пресс-службы подмосковного правительства, с 20 апреля в регионе вводится особый противопожарный режим. Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов, в области развернута четырехуровневая система мониторинга – наземное патрулирование, видеомониторинг (147 камер, охватывающих 100% лесов), авиапатрулирование и космический мониторинг. Шесть новых камер установили в Егорьевске, Раменском, Пушкинском, Серпухове и Орехово-Зуевском округе. В систему внедряют ИИ для снижения числа ложных срабатываний, добавил Павлов.

Все силы и средства готовы к пожароопасному периоду. В парке Комлесхоза 439 единиц техники, 65% которой обновлено за последние пять лет. Всего к тушению пожаров привлекаются более 1,1 тыс. единиц техники и около 3,5 тыс. человек.

В регионе действуют 28 лесопожарных станций, из них девять новых и восемь капитально отремонтированных. В этом году появится станция в Шатуре, проведут ремонт ЛПС-2 в Дмитрове и ЛПС-1 в Голицыне.

Председатель Комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин сообщил, что в прошлом году общая площадь лесных пожаров составила менее 89 га – лучший показатель за пять лет. Среднее время реагирования – 48 минут. Лидером по обнаружению пожаров остается видеомониторинг (41%), на втором месте – система 112 (37%), затем наземный мониторинг (17%) и авиапатрулирование (5%), рассказал Ларькин.

В рамках профилактики в этом году в Подмосковье обустроят почти 5,7 тыс. км минерализованных полос, отремонтируют 285 км лесных дорог, установят и отремонтируют 569 шлагбаумов, более 500 информационных аншлагов и благоустроят почти 900 мест отдыха.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья предусмотрен штраф: для физических лиц – от 40 до 50 тыс. рублей, для должностных – от 60 до 90 тыс. рублей, для юридических – от 600 тыс. до 1 млн рублей. Возможно также лишение свободы на срок до восьми лет.