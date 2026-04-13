В Подмосковье усиливают меры по предотвращению лесных пожаров

Фото: пресс-служба правительства Московской области

На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили подготовку к пожароопасному периоду, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Около 40% территории Московской области – это леса. Наступают теплые дни, и большое количество людей выезжают на природу. Наша задача – обеспечить пожарную безопасность. Особенно это актуально в преддверии майских праздников", – сказал Воробьев.

По данным пресс-службы подмосковного правительства, с 20 апреля в регионе вводится особый противопожарный режим. Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов, в области развернута четырехуровневая система мониторинга – наземное патрулирование, видеомониторинг (147 камер, охватывающих 100% лесов), авиапатрулирование и космический мониторинг. Шесть новых камер установили в Егорьевске, Раменском, Пушкинском, Серпухове и Орехово-Зуевском округе. В систему внедряют ИИ для снижения числа ложных срабатываний, добавил Павлов.

Все силы и средства готовы к пожароопасному периоду. В парке Комлесхоза 439 единиц техники, 65% которой обновлено за последние пять лет. Всего к тушению пожаров привлекаются более 1,1 тыс. единиц техники и около 3,5 тыс. человек.

В регионе действуют 28 лесопожарных станций, из них девять новых и восемь капитально отремонтированных. В этом году появится станция в Шатуре, проведут ремонт ЛПС-2 в Дмитрове и ЛПС-1 в Голицыне.

Председатель Комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин сообщил, что в прошлом году общая площадь лесных пожаров составила менее 89 га – лучший показатель за пять лет. Среднее время реагирования – 48 минут. Лидером по обнаружению пожаров остается видеомониторинг (41%), на втором месте – система 112 (37%), затем наземный мониторинг (17%) и авиапатрулирование (5%), рассказал Ларькин.

В рамках профилактики в этом году в Подмосковье обустроят почти 5,7 тыс. км минерализованных полос, отремонтируют 285 км лесных дорог, установят и отремонтируют 569 шлагбаумов, более 500 информационных аншлагов и благоустроят почти 900 мест отдыха.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья предусмотрен штраф: для физических лиц – от 40 до 50 тыс. рублей, для должностных – от 60 до 90 тыс. рублей, для юридических – от 600 тыс. до 1 млн рублей. Возможно также лишение свободы на срок до восьми лет.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей