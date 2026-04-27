Собянин предупредил о стремительном ухудшении погоды в Москве

Столичные службы работают в усиленном режиме

В течение дня 27 апреля погодные условия в Москве будут только ухудшаться. Об этом предупредил горожан мэр Сергей Собянин.

Ссылаясь на метеосводки, мэр сообщил, что в понедельник до самого вечера ожидается обильный мокрый снег с дождем и сильный ветер с порывами до 23 м/с.

"Пожалуйста, будьте аккуратны, берегите себя. Непогода продержится ближайшие пару дней",

– обратился Собянин к москвичам в своем канале в мессенджере МАКС, отметив, что все столичные службы в эти часы работают на улицах города в усиленном режиме.