"Медскан" переносит строительство медицинских центров в регионах

Старт программе был дан в 2021 году

Недавно "Медскан" провел презентацию нового выпуска облигаций, в рамках которой была озвучена цель по усилению присутствия в регионах за счет открытия новых медицинских центров. Старт программе регионального строительства клиник был дан в 2021 году. Тогда основатель сети "Медскан" Евгений Туголуков объявил о сотрудничестве с Газпромбанком. Инвестиции в проект составили порядка 70 млрд рублей.

Тогда "Медскан" анонсировал строительство новых медицинских центров во многих российских регионах, в том в Республиках Карелия, Северная Осетия – Алания и Тыва. Все соглашения о строительстве медицинских центров в этих регионах были подписаны Евгением Туголуковым с главами субъектов в рамках ПМЭФ-2022. Однако спустя почти четыре года никаких новостей о завершении строительства так и не появилось.

Некоторые регионы получили перенос сроков. В июне 2024-го на ПМЭФ Евгений Туголуков подписал соглашение о строительстве клиники с правительством Омской области. Изначально озвучивалось, что работы будут завершены в 2027 году, но в 2025 проект был приостановлен, а его сроки были перенесены. Клиника в Ростове-на-Дону планировалась к открытию во II-III квартале 2026 года, но, по последним данным, сроки сдвинулись на 2027 год.

В единичных случаях "Медскан" арендовал уже построенные здания. Однако и там возникли проблемы. Например, на Сахалине даже было возбуждено уголовное дело. Тогда сеть клиник отказалась от планов строительства медцентра с нуля и получила в своё распоряжение новое здание ГБОУ "Консультативно-диагностический центр (КДЦ) Южно-Сахалинска". Врачи КДЦ, которым это здание изначально предназначалось, остались работать в старом здании. В результате стоимость аренды для "Медскана" увеличилась в 5 раз – до 2,3 млн руб. Кроме того, компании пришлось отказаться от большинства помещений общей площадью 5000 кв. м.

Вторым регионом, где "Медскан" не построил медицинский центр с нуля, но оборудовал его в уже существующем здании, стала Тюменская область. Анонсированный в 2022 году проект медцентра в Тюмени в 2024 году был перенесён на неопределённый срок. В итоге уже существующая в Тюмени клиника "Медскан. Медикал Он Груп" переехала в новое здание.

"Складывается ощущение, что "Медскан" стремится продать рынку "историю медтеха с высоким мультипликатором", но при этом показывает инвесторам хронические убытки, отрицательный свободный денежный поток и растущую долговую нагрузку", – пишет "Независимая газета".

Судя по представленной отчетности за 2025 год, компания демонстрирует чистый убыток четвертый год подряд. В прошлом году он составил 3,29 млрд руб., увеличившись почти в три раза по сравнению с 2024 годом, а валюта баланса обязательств достигла 25,4 млрд руб., это без учета новых заявленных кредитов уже 2026 года на сумму свыше 4,4 млрд руб.

"Ключевым фактором, поддерживающим "Медскан" и обеспечивающим ему кредитный рейтинг уровня А(ru), остается присутствие в капитале корпорации "Росатом". Государственный гигант до недавнего времени владел 50% акций, фактически обеспечивая новые долговые размещения "Медскана" своим собственным кредитным рейтингом ААА(ru)", – пишет "Независимая газета".

