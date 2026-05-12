"Медскан" переносит строительство медицинских центров в регионах

"Медскан" переносит строительство медицинских центров в регионах
Фото: www.unsplash.com
Старт программе был дан в 2021 году

Недавно "Медскан" провел презентацию нового выпуска облигаций, в рамках которой была озвучена цель по усилению присутствия в регионах за счет открытия новых медицинских центров. Старт программе регионального строительства клиник был дан в 2021 году. Тогда основатель сети "Медскан" Евгений Туголуков объявил о сотрудничестве с Газпромбанком. Инвестиции в проект составили порядка 70 млрд рублей.

Тогда "Медскан" анонсировал строительство новых медицинских центров во многих российских регионах, в том в Республиках Карелия, Северная Осетия – Алания и Тыва. Все соглашения о строительстве медицинских центров в этих регионах были подписаны Евгением Туголуковым с главами субъектов в рамках ПМЭФ-2022. Однако спустя почти четыре года никаких новостей о завершении строительства так и не появилось.

Некоторые регионы получили перенос сроков. В июне 2024-го на ПМЭФ Евгений Туголуков подписал соглашение о строительстве клиники с правительством Омской области. Изначально озвучивалось, что работы будут завершены в 2027 году, но в 2025 проект был приостановлен, а его сроки были перенесены. Клиника в Ростове-на-Дону планировалась к открытию во II-III квартале 2026 года, но, по последним данным, сроки сдвинулись на 2027 год.

В единичных случаях "Медскан" арендовал уже построенные здания. Однако и там возникли проблемы. Например, на Сахалине даже было возбуждено уголовное дело. Тогда сеть клиник отказалась от планов строительства медцентра с нуля и получила в своё распоряжение новое здание ГБОУ "Консультативно-диагностический центр (КДЦ) Южно-Сахалинска". Врачи КДЦ, которым это здание изначально предназначалось, остались работать в старом здании. В результате стоимость аренды для "Медскана" увеличилась в 5 раз – до 2,3 млн руб. Кроме того, компании пришлось отказаться от большинства помещений общей площадью 5000 кв. м.

Вторым регионом, где "Медскан" не построил медицинский центр с нуля, но оборудовал его в уже существующем здании, стала Тюменская область. Анонсированный в 2022 году проект медцентра в Тюмени в 2024 году был перенесён на неопределённый срок. В итоге уже существующая в Тюмени клиника "Медскан. Медикал Он Груп" переехала в новое здание.

"Складывается ощущение, что "Медскан" стремится продать рынку "историю медтеха с высоким мультипликатором", но при этом показывает инвесторам хронические убытки, отрицательный свободный денежный поток и растущую долговую нагрузку", – пишет "Независимая газета".

Судя по представленной отчетности за 2025 год, компания демонстрирует чистый убыток четвертый год подряд. В прошлом году он составил 3,29 млрд руб., увеличившись почти в три раза по сравнению с 2024 годом, а валюта баланса обязательств достигла 25,4 млрд руб., это без учета новых заявленных кредитов уже 2026 года на сумму свыше 4,4 млрд руб.

"Ключевым фактором, поддерживающим "Медскан" и обеспечивающим ему кредитный рейтинг уровня А(ru), остается присутствие в капитале корпорации "Росатом". Государственный гигант до недавнего времени владел 50% акций, фактически обеспечивая новые долговые размещения "Медскана" своим собственным кредитным рейтингом ААА(ru)", – пишет "Независимая газета".
 

Странные слова Мерца перед 9 мая вызвали изумление на Западе

Немецкий лидер продолжает выступать с пафосными речами

"Ситуация тяжелая": удар Украины по Западу вызвал ужас в США

Многие страны очень сильно пострадали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей