Специалисты Московского зоопарка помогают попавшим в беду диким животным

Более тысячи животных уже получили помощь

Сотрудники Московского зоопарка менее чем за год спасли уже более тысячи диких животных. Специальный отдел спасения диких животных начал работу летом 2025 года совместно с Департаментом природопользования Москвы.

Специалисты выезжают по обращениям жителей и помогают животным, оказавшимся в опасности в городской среде. Чаще всего речь идет о лосях, лисах, ежах, бобрах, белках и птицах.

Министр правительства Москвы Алексей Фурсин сообщил, что за десять месяцев сотрудники спасли более тысячи животных. Еще около 60 зверей изъяли из ненадлежащих условий содержания и перевезли в подразделения Московского зоопарка.

Сейчас в центре реабилитации находятся примерно 750 животных. Для их лечения используются современные аппараты для компьютерной томографии, рентгена, эндоскопии и другое оборудование.

Одним из самых необычных случаев стала история с двумя лосихами, которые забрели на территорию социального дома "Ярославский". Чтобы вернуть животных в лес и не напугать их, строители разобрали часть забора, создав безопасный проход к "Лосиному Острову".

Также специалисты спасли редкую птицу – чомгу, найденную под машиной возле МКАД. После лечения ее выпустили на Царицынские пруды.

Кроме того, сотрудники изъяли двух африканских львов, которых незаконно держали в неподходящих условиях в СНТ "Круиз". Животных перевезли в центр воспроизводства редких видов Московского зоопарка, где они сейчас находятся под наблюдением ветеринаров.

Еще одной нашумевшей историей стало спасение кошачьего лемура из антикафе. Редкое животное перевезли в зоопарк, где для него подготовили отдельный вольер и специальный рацион питания.

Напомним, в начале прошлого года Московский зоопарк установил мировой рекорд по числу представленных видов животных: там содержалось 1253 вида. К 2026-му их количество превысило 1280.