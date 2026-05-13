В праймериз "Единой России" принимают участие новые лица региональных отделений партии

В стране приближаются праймериз "Единой России", в которых принимают участие новые лица региональных отделений партии. Одно из таких новых лиц – Сергей Пивков, бывший заместитель, а сейчас советник губернатора Архангельской области по взаимодействию с общественными структурами и политическими объединениями, и первый заместитель секретаря регионального отделения партии. Работа Сергея Пивкова в последние годы связана с правительством Архангельской области, где он изначально курировал вопросы строительства объектов спортивнойинфраструктуры и взаимодействия с молодежными организациями.

Молодой амбициозный политик уже имеет опыт работы на муниципальном уровне – в Городском совете депутатов родного города Новодвинска, и на региональном уровне – почти два созыва в Архангельском областном Собрании депутатов. При этом в его биографии – уникальное сочетание законодательной и исполнительной власти. Пройдя депутатский опыт, уже пять лет Сергей Пивков работает в команде губернатора Александра Цыбульского, и теперь закономерно заявил свои притязания на кресло в Государственной думе (77 одномандатный округ). Свою цель и задачи он на федеральном уровне он сформулировал предельно четко.

"Конечно, на посту депутата Государственной думы в первую очередь необходимо определиться с Комитетом. Очень важно, чтобы Комитет был максимально интересным для региона. В моём понимании, работа депутата – это не просто работа законотворца в узком понимании", – рассказал Сергей Пивков в беседе с нашим корреспондентом.

По его мнению, депутат Государственной думы не просто пишет и принимает законы.

"Человек должен быть, что называется, "на земле". Он должен знать проблемы территории, каждой территории, от которой он избран – ведь сейчас мы говорим об одномандатных выборах, и проблемы региона в целом. И должен быть очень мощным лоббистом интересов своего региона. В части привлечения средств... На федеральном уровне ситуация понятна – есть Национальные проекты, есть федеральные проекты, различные программы поддержки. Депутат Государственной думы должен уметь пользоваться возможностями своим статусом для того, чтобы регион максимально участвовал в этих программах", – отметил Сергей Пивков.

"Архангельская область, благодаря активности губернатора, принимает участие в многих программах, но я считаю, что мы должны стараться увеличить федеральную поддержку, и каждый депутат должен стать мощным помощником губернатора в части привлечения федеральных средств", – подчеркнул Сергей Пивков.

Сергею Пивкову 42 года. За его плечами САФУ и Президентская Академия, несколько лет работы в Новодвинском совете депутатов(Новодвинск – родной город Сергея Пивкова) и в Архангельском областном собрании, – далее – в качестве заместителя губернатора в правительстве региона. Основные направления работы – социальная политика, вопросы защиты семьи, материнства и детства, дела ветеранских организаций. В 2025 году он перешел на позицию советника губернатора Александра Цыбульского.

Напомним, в восьмом созыве Государственной думы Архангельская область представлена шестью депутатами, трое из которых давно уже достигли предпенсионного и пенсионного возраста, и пока не отличились яркой активностью на поприще лоббирования интересов своего региона на федеральном уровне, несмотря на то, что находятся на депутатских позициях по три или четыре созыва.

Накануне праймериз и избирательной кампании опыт и активность Сергея Пивкова явно обещают новый подход к деятельности федерального депутата, в контексте тренда на омоложение депутатского корпуса.