В праймериз "Единой России" принимают участие новые лица региональных отделений партии

В праймериз "Единой России" принимают участие новые лица региональных отделений партии

В стране приближаются праймериз "Единой России", в которых принимают участие новые лица региональных отделений партии. Одно из таких новых лиц – Сергей Пивков, бывший заместитель, а сейчас советник губернатора Архангельской области по взаимодействию с общественными структурами и политическими объединениями, и первый заместитель секретаря регионального отделения партии. Работа Сергея Пивкова в последние годы связана с правительством Архангельской области, где он изначально курировал вопросы строительства объектов спортивнойинфраструктуры и взаимодействия с молодежными организациями.

Молодой амбициозный политик уже имеет опыт работы на муниципальном уровне – в Городском совете депутатов родного города Новодвинска, и на региональном уровне – почти два созыва в Архангельском областном Собрании депутатов. При этом в его биографии – уникальное сочетание законодательной и исполнительной власти. Пройдя депутатский опыт, уже пять лет Сергей Пивков работает в команде губернатора Александра Цыбульского, и теперь закономерно заявил свои притязания на кресло в Государственной думе (77 одномандатный округ). Свою цель и задачи он на федеральном уровне он сформулировал предельно четко.

"Конечно, на посту депутата Государственной думы в первую очередь необходимо определиться с Комитетом. Очень важно, чтобы Комитет был максимально интересным для региона. В моём понимании, работа депутата – это не просто работа законотворца в узком понимании", – рассказал Сергей Пивков в беседе с нашим корреспондентом.

По его мнению, депутат Государственной думы не просто пишет и принимает законы.

"Человек должен быть, что называется, "на земле". Он должен знать проблемы территории, каждой территории, от которой он избран – ведь сейчас мы говорим об одномандатных выборах, и проблемы региона в целом. И должен быть очень мощным лоббистом интересов своего региона.  В части привлечения средств... На федеральном уровне ситуация понятна – есть Национальные проекты, есть федеральные проекты, различные программы поддержки. Депутат Государственной думы должен уметь пользоваться возможностями своим статусом для того, чтобы регион максимально участвовал в этих программах", – отметил Сергей Пивков.  

"Архангельская область, благодаря активности губернатора, принимает участие в многих программах, но я считаю, что мы должны стараться увеличить федеральную поддержку, и каждый депутат должен стать мощным помощником губернатора в части привлечения федеральных средств", – подчеркнул Сергей Пивков.

Сергею Пивкову 42 года. За его плечами САФУ и Президентская Академия, несколько лет работы в Новодвинском совете депутатов(Новодвинск – родной город Сергея Пивкова) и в Архангельском областном собрании, – далее – в качестве заместителя губернатора в правительстве региона. Основные направления работы – социальная политика, вопросы защиты семьи, материнства и детства, дела ветеранских организаций. В 2025 году он перешел на позицию советника губернатора Александра Цыбульского.

Напомним, в восьмом созыве Государственной думы Архангельская область представлена шестью депутатами, трое из которых давно уже достигли предпенсионного и пенсионного возраста, и пока не отличились яркой активностью на поприще лоббирования интересов своего региона на федеральном уровне, несмотря на то, что находятся на депутатских позициях по три или четыре созыва.

Накануне праймериз и избирательной кампании опыт и активность Сергея Пивкова явно обещают новый подход к деятельности федерального депутата, в контексте тренда на омоложение депутатского корпуса.

На Западе выступили с заявлением о переговорах после ЧП на Украине

Ситуация еще больше ухудшилась

Бывшая секретарша Зеленского рассказала, чем он ее изумил

Девушка решила быть откровенной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей