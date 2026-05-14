Собянин рассказал о развитии кадрового потенциала московского здравоохранения

Столичные власти продолжают уделять большое внимание развитию кадрового потенциала здравоохранения. Для организации этой работы в 2021 году в Успенском переулке открылся Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы. Как сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс", только за прошлый год обучение там прошли 115 тысяч врачей и сотрудников среднего медицинского персонала.

В центре оценивают профессиональные знания и практические навыки медиков при трудоустройстве в городские учреждения, прохождении первичной специализированной аккредитации, аттестации на квалификационную категорию, а также при получении статусов "московский врач", "московская медсестра" и "московский медбрат".

"С момента открытия Кадрового центра там разработали больше 170 тренингов и внедрили 70 программ дополнительного профобразования", – отметил Собянин.

Одним из ключевых направлений работы центра остается повышение квалификации медицинских работников. В сфере здравоохранения регулярно появляются новые методы лечения и современные технологии, и учебные программы позволяют медикам отрабатывать навыки на практике с использованием симуляторов и тренажеров.

В центре помогают врачам и медсестрам выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, подбирать программы для освоения новых компетенций и совершенствования практических навыков.

Сегодня в центре используется более 1,1 тысячи единиц современного оборудования. Симуляторы максимально реалистично воспроизводят анатомию человека и способны имитировать дыхание, сердечные тоны, температуру тела, судороги и другие показатели организма.

Большая часть занятий проходит в интерактивном формате – это групповые дискуссии, разбор клинических ситуаций, лекции и мозговые штурмы.

Отдельное внимание уделяют психологической подготовке медиков: специалисты учатся справляться со стрессом, избегать эмоционального выгорания и эффективно взаимодействовать с пациентами и коллегами.