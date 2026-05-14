Эксперты "Перезвони сам" составили инструкции, как защитить детей от мошенников

Специалисты подготовили рекомендации для детей и родителей по защите от кибермошенников. Эксперты напомнили, что современные подростки активно пользуются банковскими картами и мобильными приложениями, что все чаще используют злоумышленники для доступа к деньгам и аккаунтам семей.

На странице проекта "Перезвони сам" собраны инструкции по цифровой безопасности, где объясняется, как защитить ребенка от мошеннических схем и что делать в случае угроз или шантажа.

Специалисты советуют объяснять детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, даже если те оказывают давление или запугивают. Также важно не вступать в контакт с людьми, предлагающими деньги за выполнение каких-либо поручений, а при любых подозрительных ситуациях нужно сразу обращаться к родителям и в полицию.

По данным исследования Департамента информационных технологий Москвы, банковскими картами пользуются около 60 процентов детей, а большинство из них имеют доступ и к банковским приложениям. При этом родители далеко не всегда контролируют действия ребенка в интернете и его финансовые операции.

Одной из самых опасных схем эксперты назвали звонки и сообщения от имени правоохранительных органов. Мошенники убеждают подростков, что их родителям якобы грозит опасность или взломаны счета, после чего пытаются получить доступ к устройствам и банковским данным семьи.

Специалисты также перечислили признаки, которые должны привлечь внимание родителей и могут указывать на давление со стороны злоумышленников: тревожность, замкнутость, резкое изменение поведения, потеря интереса к учебе и скрытность при использовании гаджетов. Главным принципом защиты эксперты называют доверительные отношения в семье – очень важно, чтобы ребенок не боялся рассказать о проблеме взрослым.