Москвичи проголосуют за летнего амбассадора сервиса "Моспитомец"

Такие акции помогают привлечь внимание к животным из приютов

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за нового летнего амбассадора сервиса "Моспитомец". Москвичам предлагают выбрать одного из 13 обитателей городских приютов – шести кошек и семи собак, которые мечтают обрести дом и заботливых хозяев.

Среди кошек в голосовании участвуют животные с непростыми судьбами. Пятилетняя Тигрис когда-то оказалась на улице, но снова научилась доверять людям и теперь очень любит ласку. Трехцветная Андромеда, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, остается активной и жизнерадостной.

Пожилая британка Елизавета после лечения готова переехать в новый дом, где ей смогут уделять особое внимание. Любознательная Манго обожает игры и быстро идет на контакт с человеком. Кошка Сибирь сохранила озорной характер даже после тяжелой жизни на улице, а зеленоглазая Николь уже восемь лет ждет свою семью в приюте "Печатники".

Среди собак москвичам предлагают выбрать энергичную Бусинку, которая любит прогулки и игры, спокойного и дисциплинированного Бомбея или крупного алабая Бинго, оставшегося без хозяина. В голосовании участвует и пес Рябчик, который обожает купаться и давно привык к прогулкам на поводке.

Собака Мира попала в приют беременной и напуганной, но со временем стала дружелюбной и открытой. Клико вместе со щенками пережила тяжелый период, однако снова начала доверять людям. А общительная Молли быстро находит общий язык и с людьми, и с другими собаками.

Победитель голосования станет главным героем летнего сезона сервиса "Моспитомец". Его фотографию разместят в специальном разделе проекта, а также используют для создания стикеров и других материалов, чтобы привлечь внимание потенциальных хозяев.

Голосование организовано проектом "Активный гражданин" при поддержке комплекса городского хозяйства Москвы и столичного Департамента информационных технологий. Организаторы отмечают, что подобные акции помогают привлечь внимание к животным из приютов и повышают их шансы найти любящую семью и новый дом.

Кроме того, участники голосования получат баллы программы "Миллион призов". Их можно потратить на товары и услуги партнеров проекта или направить на благотворительные цели.