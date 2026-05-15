Москвичи проголосуют за летнего амбассадора сервиса "Моспитомец"

Москвичи проголосуют за летнего амбассадора сервиса "Моспитомец"
Фотоматериалы по теме из медиабанка "Мосфото": проект "Моспитомец"
Такие акции помогают привлечь внимание к животным из приютов

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за нового летнего амбассадора сервиса "Моспитомец". Москвичам предлагают выбрать одного из 13 обитателей городских приютов – шести кошек и семи собак, которые мечтают обрести дом и заботливых хозяев.

Среди кошек в голосовании участвуют животные с непростыми судьбами. Пятилетняя Тигрис когда-то оказалась на улице, но снова научилась доверять людям и теперь очень любит ласку. Трехцветная Андромеда, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, остается активной и жизнерадостной.

Пожилая британка Елизавета после лечения готова переехать в новый дом, где ей смогут уделять особое внимание. Любознательная Манго обожает игры и быстро идет на контакт с человеком. Кошка Сибирь сохранила озорной характер даже после тяжелой жизни на улице, а зеленоглазая Николь уже восемь лет ждет свою семью в приюте "Печатники".

 Фотоматериалы по теме из медиабанка "Мосфото": проект "Моспитомец" 

Среди собак москвичам предлагают выбрать энергичную Бусинку, которая любит прогулки и игры, спокойного и дисциплинированного Бомбея или крупного алабая Бинго, оставшегося без хозяина. В голосовании участвует и пес Рябчик, который обожает купаться и давно привык к прогулкам на поводке. 

Собака Мира попала в приют беременной и напуганной, но со временем стала дружелюбной и открытой. Клико вместе со щенками пережила тяжелый период, однако снова начала доверять людям. А общительная Молли быстро находит общий язык и с людьми, и с другими собаками.

 Фотоматериалы по теме из медиабанка "Мосфото": проект "Моспитомец" 

Победитель голосования станет главным героем летнего сезона сервиса "Моспитомец". Его фотографию разместят в специальном разделе проекта, а также используют для создания стикеров и других материалов, чтобы привлечь внимание потенциальных хозяев.

Голосование организовано проектом "Активный гражданин" при поддержке комплекса городского хозяйства Москвы и столичного Департамента информационных технологий. Организаторы отмечают, что подобные акции помогают привлечь внимание к животным из приютов и повышают их шансы найти любящую семью и новый дом.

Кроме того, участники голосования получат баллы программы "Миллион призов". Их можно потратить на товары и услуги партнеров проекта или направить на благотворительные цели.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

Раскрыт новый план Киева на Россию: "Он это сделает"

Ситуация стремительно меняется

"Армия Франкенштейна": жуткая ситуация в ВСУ вызвала изумление на Западе

Положение Незалежной становится все хуже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей