Предприниматели рассказали, как "Лето в Москве" помогает найти новых клиентов

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Многие бренды уже присоединились к проекту

В Москве продолжает набирать обороты спецпроект "Время возможностей", который проходит в рамках нового сезона "Лето в Москве". С начала апреля к нему уже присоединились 24 сетевые компании и франчайзинговые сети. Бизнес подготовил для москвичей и туристов более 930 специальных предложений.

Город помогает участникам проекта с продвижением. Бизнесу доступны, например, интеграция с ключевыми площадками, включение мероприятий в событийную программу, брендирование объектов городской инфраструктуры и размещение продукции в арт-павильонах "Сделано в Москве".

Среди участников проекта – рестораны, барбершопы, химчистки, магазины и образовательные центры. Многие компании возвращаются в проект уже не первый раз, отмечая рост интереса клиентов и увеличение продаж.

Например, сеть Kari и Kari Kids вновь запускает летние скидки в десятках магазинов. В ресторанах "Тануки" посетителям будут дарить лимонад при заказе на определенную сумму, а сеть салонов "Персона" подготовила скидки и подарочные услуги для новых клиентов.

Предприниматели отмечают, что участие в проекте помогает привлекать новую аудиторию практически без дополнительных затрат на рекламу. Высокую эффективность показало размещение информации на картах и городских сервисах, благодаря которым посетители быстрее узнают о специальных акциях.

Подать заявку на участие могут представители сфер общепита, торговли, красоты, услуг, образования, гостиничного бизнеса, спорта и творчества. Заявки принимают по ссылке, а также на портале mos.ru, где необходимо выбрать вариант "На своей территории". 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

