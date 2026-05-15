Что такое "грязная газировка": новый тренд из TikTok стал прибыльным бизнесом

Социальные сети оказывают серьезное влияние на экономику

Еще недавно смесь колы, сливок и сиропа казалась странной фантазией блогеров из TikTok. Но сегодня "грязная газировка" стремительно захватывает американский рынок, превращаясь из интернет-мема в огромный бизнес. Необычные напитки уже появились в меню крупнейших сетей фастфуда, а производители газировки начали выпускать готовые версии в банках.

Dirty soda, или "грязная газировка" – это не один конкретный напиток, а целое направление безалкогольных коктейлей. Основа остается простой: обычная газировка, сладкие сиропы, сливки, фруктовые добавки и цитрус. Самым известным вариантом считается смесь диетической колы, кокосового сиропа, лайма и сливок.

Однако сейчас фантазия любителей тренда практически ничем не ограничена. В напитки добавляют лимонады, фруктовые пюре, сладкие сливки и десятки разных сиропов. Главную роль играет эффектная подача – яркие слои, пышная пена и необычные цвета идеально смотрятся в коротких видео для соцсетей.

Популярность "грязной газировки" оказалась настолько большой, что на нее обратили внимание гиганты индустрии. Напитки начали продавать в McDonald’s, Dunkin’ и Taco Bell, а специализированные сети стали зарабатывать на этом миллионы долларов.

Настоящий бум начался после того, как тренд вышел за пределы кафе и соцсетей. Весной 2026 года PepsiCo выпустила готовую Dirty Mountain Dew, включая версию без сахара. Следом бренд Slice представил сразу несколько вкусов "грязной газировки" для продажи в магазинах Target.

Так необычный напиток, который когда-то считался локальной причудой блогеров, превратился в огромный коммерческий тренд и один из самых обсуждаемых безалкогольных напитков последних месяцев. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".