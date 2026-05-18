Москвичей приглашают 30 мая на День технологий в кластер "Ломоносов"

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
На площадке пройдет более 30 мероприятий

30 мая в кластере "Ломоносов" пройдет День технологий. Мероприятие объединит представителей ИТ-компаний, стартапов, студентов, начинающих специалистов и образовательные учреждения.

Для бизнеса это возможность обсудить развитие инноваций и защиту цифровой инфраструктуры, а для молодежи – познакомиться с индустрией высоких технологий и требованиями современного рынка.

"В рамках деловой программы состоится более 30 мероприятий. Они станут площадкой для обмена опытом, а также дадут возможность узнать о современных киберугрозах и способах их предотвращения", – рассказала Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Кибербезопасность и защита бизнеса

Одной из главных тем мероприятия станет кибербезопасность бизнеса. Эксперты расскажут о современных угрозах, способах защиты компаний и последствиях кибератак. Участники обсудят реальные случаи серьезных инцидентов и управленческие решения, которые помогают сократить ущерб.

Также пройдет практический блок, где предпринимателям помогут посмотреть на свой бизнес "глазами хакера" и выявить слабые места компании.

Карьерные возможности для студентов

Отдельный трек посвятят студентам и молодым специалистам. Представители хайтек-компаний расскажут о востребованных профессиях, карьерных перспективах и навыках, которые сейчас нужны работодателям.

На площадке будут работать стенды ведущих вузов и колледжей Москвы, где расскажут о программах обучения и дополнительного образования. Кроме того, для участников организуют олимпиаду по программированию с призами для авторов лучших решений. Для того чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте до 21 мая.

Научпоп и технологии будущего

Во дворе кластера откроют научно-популярную сцену с лекциями о современных технологиях. Гостям расскажут о нейросетях, создании 4D-видео и развитии ИТ-индустрии.

Также в программе запланирована открытая встреча с руководителем Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристиной Костромой. Участники смогут задать вопросы о карьере, технологиях и развитии бизнеса в столице.

Вечером на сцене пройдет показ документального фильма "Как получить доступ ко всему: реверс-инжиниринг", а завершит мероприятие музыкальный концерт, он начнется в 19:30.

Для участия в Дне технологий необходимо пройти регистрацию на сайте Московской недели предпринимательства.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

