Два проекта из Подмосковья вышли в финал конкурса спортивных инициатив "Ты в игре"

Фото: пресс-служба Минспорта Подмосковья

Два проекта из Московской области вошли в число 34 финалистов VI сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре", отобранных из более чем шести тысяч заявок со всей страны, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

По данным подмосковного ведомства, в финал прошли "ДвижОк" в номинации "Корпоративный спорт" и "Плывем к чистоте" в номинации "Спортивный туризм". Всего от Московской области на конкурс было подано 119 заявок, восемь из которых добрались до полуфинала.

"Плывем к чистоте" – проект спортивно-экологических сплавов на сапах по маршрутам Наро-Фоминского округа. Участники – ветераны СВО, их семьи и волонтёры – одновременно соревнуются в скорости прохождения маршрута и собирают мусор с водных и прибрежных территорий. Организаторы позиционируют его как инструмент реабилитации и социальной интеграции, в том числе для людей с инвалидностью.

"ДвижОк" – корпоративная программа поддержки физического и ментального здоровья сотрудников, включающая онлайн-лекции, консультации психологов, спортивные тренировки и мобильное приложение для отслеживания активности и участия в цифровых состязаниях.

Финалистам предстоит пройти ещё один образовательный акселератор и защитить проекты перед экспертами в Министерстве спорта. Победители в пяти номинациях получат по 500 тысяч рублей, обладатель Гран-при – один миллион. Итоги конкурса будут подведены в июне.

Конкурс проводит АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Минспорта по государственной программы "Спорт России".

