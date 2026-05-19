Московская разработка помогла внести особый вклад в изучение космоса — Собянин

Мэр рассказал о первом в мире космическом микроскопе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что разработанный в столице космический микроскоп уже помог ученым получить уникальные данные для изучения космоса. Речь идет о сканирующем зондовом микроскопе СММ-2000С, который был создан резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва".

Глава столицы сообщил, что устройство разработали на заводе "Протон", после чего установили на спутник "Нанозонд-1" и отправили на орбиту летом 2023 года. Мэр отметил, что микроскоп полностью создан московскими инженерами и учеными. Он подчеркнул, что аппарат способен выдерживать серьезные космические перегрузки, отличается низким энергопотреблением и стабильно работает в условиях открытого космоса.

Собянин также рассказал, что данные, полученные благодаря этому оборудованию, уже опубликованы в научных изданиях и внесли важный вклад в исследование космоса. 

В частности, ученым удалось выяснить, что некоторые материалы способны частично восстанавливаться под воздействием солнечного света. Это открытие может помочь в создании более долговечных космических кораблей.

Кроме того, исследования показали, что солнечный ветер разрушает внешние оболочки аппаратов медленнее, чем считалось ранее. Благодаря этому в будущем можно будет уменьшать толщину корпусов и увеличивать объем полезного груза на борту.

Сергей Собянин добавил, что ранее с помощью этого микроскопа специалисты смогли объяснить происхождение космической пыли, и это открытие имеет большое значение для безопасности космической отрасли.

"Это открытие имеет значение для безопасности всей космической отрасли", – заявил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

Источник: Канал Мэра Москвы в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

