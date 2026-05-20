Сергей Собянин рассказал о развитии трансплантологии в Москве

Операции становятся доступнее для москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние пять лет число операций по трансплантации органов в столице выросло более чем в два раза – с 428 в 2020 году до 859 в 2025-м. Он подчеркнул, что сегодня трансплантология уже перестала быть направлением, доступным лишь нескольким федеральным научным медцентрам, и стала полноценной частью городской медицины.

Собянин отметил, что пересадка органов во многих случаях остается единственным шансом спасти жизнь человека и вернуть его к полноценной активности. Он добавил, что сейчас в Москве живут более шести тысяч человек с пересаженными органами, которые продолжают работать, отдыхать и вести обычную жизнь.

Мэр также рассказал, что помощь в этой сфере сосредоточена в четырех крупных московских медицинских центрах, включая НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Боткинскую больницу и другие ведущие клиники столицы.

Отдельно Собянин выделил достижения НИИ имени Склифосовского. Он подчеркнул, что специалисты института проводят все виды трансплантаций, включая сложнейшие комбинированные операции. Некоторые направления, в частности, пересадка тонкой кишки и имплантация искусственного левого желудочка сердца, остаются уникальными для России.

Мэр напомнил, что только за 2025 год врачи института выполнили более 400 операций по пересадке органов. За все время специалисты провели свыше трех тысяч пересадок почек, более полутора тысяч пересадок печени, а также десятки сложнейших операций по трансплантации сердца и легких.

Собянин добавил, что в институте создан полноценный трансплантологический кластер, где пациент получает помощь на всех этапах – от подготовки к операции до дальнейшего многолетнего наблюдения после пересадки органов.

"Недавний рекорд – успешная операция по трансплантации почки заняла один час 15 минут. И это не просто рекорд ради рекорда. Меньше времени на операцию – меньше нагрузка и на пациента, и на врачей", – рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".