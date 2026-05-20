Более 400 киносеансов проведут в парках Подмосковья весной и летом

Фото: медиасток.рф

В парках Московской области стартует сезон кинопоказов под открытым небом. Зрителей ждут бесплатные показы современных российских художественных и анимационных фильмов. Всего запланировано более 400 сеансов, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Проект "Кинопарк" реализуется в регионе с 2016 года при поддержке областного ведомства. В этом году зрители увидят такие картины, как "Авиатор" Егора Михалкова-Кончаловского, "Аманат" Антона Сиверса и Рауфа Кубаева, "Поехавшая" Антона Маслова, "Маша и медведи" Антонины Руже и другие.

"В рамках проекта также запланированы творческие встречи с авторами, режиссерами и актерами фильмов. Участники обсудят художественный замысел, историю создания картин и актуальные вопросы современного российского кинематографа", – говорится в сообщении Минкульта Подмосковья.

Первые показы пройдут 21 мая в Михневском парке Ступина (фильм "Летчик"), 22 мая в парке им. Островского в Ступине ("Авиатор"), 23 мая в парках Талдомского, Дмитровского, Богородского округов и Королева.

Мероприятия организованы при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО "МосОблПарк" в соответствии с задачами нацпроекта "Семья".

Расписание кинопоказов публикуется на официальных ресурсах парков и на сайте проекта.

