42 тысячи подмосковных школьников услышали последний звонок

42 тысячи подмосковных школьников услышали последний звонок
Фото: Екатерина Агеева

Для 142 тысяч учеников подмосковных школ в пятницу прозвучал последний звонок. Губернатор региона Андрей Воробьёв провел этот день в Мытищинском лицее №34 – крупнейшей школе города, которая всего за семь лет вошла в тройку лучших учебных заведений региона.

"Я был здесь в 2019 году, когда школа только открылась. И сегодня она занимает третье место в регионе. Это все работает только тогда, когда учителя вкладывают душу", – сказал Воробьёв, поблагодарив педагогов и пожелав выпускникам успехов на предстоящих экзаменах.

ЕГЭ начнется на следующей неделе – его будут сдавать около 39 тысяч одиннадцатиклассников по всей области.

Еще более 103 тысяч девятиклассников определяются с дальнейшим путем. Сегодня более 60% девятиклассников Подмосковья выбирают среднее профессиональное образование.

Лицей №34 в этом году выпускает 260 одиннадцатиклассников, 38 из которых претендуют на золотую медаль. В прошлом году шестеро учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов, а число призеров региональных олимпиад выросло до 104 человек. 

Педагоги лицея рассказали губернатору региона, как используют искусственный интеллект для проверки домашних заданий и подготовки мероприятий. Воробьёв, в свою очередь, отметил, что учителя "очень охотно узнают что-то новое".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

"Ненависть к России": в США назвали самое опасное место на Земле

Русофобская политика до добра не доведет

"Физическое нападение": вышло срочное заявление Лаврова о планах Запада

Ситуация становится все более тревожной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей