42 тысячи подмосковных школьников услышали последний звонок

Для 142 тысяч учеников подмосковных школ в пятницу прозвучал последний звонок. Губернатор региона Андрей Воробьёв провел этот день в Мытищинском лицее №34 – крупнейшей школе города, которая всего за семь лет вошла в тройку лучших учебных заведений региона.

"Я был здесь в 2019 году, когда школа только открылась. И сегодня она занимает третье место в регионе. Это все работает только тогда, когда учителя вкладывают душу", – сказал Воробьёв, поблагодарив педагогов и пожелав выпускникам успехов на предстоящих экзаменах.

ЕГЭ начнется на следующей неделе – его будут сдавать около 39 тысяч одиннадцатиклассников по всей области.

Еще более 103 тысяч девятиклассников определяются с дальнейшим путем. Сегодня более 60% девятиклассников Подмосковья выбирают среднее профессиональное образование.

Лицей №34 в этом году выпускает 260 одиннадцатиклассников, 38 из которых претендуют на золотую медаль. В прошлом году шестеро учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов, а число призеров региональных олимпиад выросло до 104 человек.

Педагоги лицея рассказали губернатору региона, как используют искусственный интеллект для проверки домашних заданий и подготовки мероприятий. Воробьёв, в свою очередь, отметил, что учителя "очень охотно узнают что-то новое".