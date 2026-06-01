Мэр Москвы поздравил горожан с Днем защиты детей

Столичный градоначальник Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем защиты детей в своем канале в мессенджере "Макс".

Глава столицы отметил, что по традиции жаркий сезон начинается с этого прекрасного праздника, который наполнен заботой о будущем государства, города и каждой московской семьи. Он подчеркнул, что всю любовь взрослые отдают наследникам, а она возвращается сторицей – в улыбках новорожденных малышей, гордости за успехи школьников и заботе, которую молодое поколение проявляет к старшим членам семьи.

Он пожелал, чтобы тепло семейного очага помогало юным москвичам расти достойными людьми, и добавил, что Москва продолжит делать все необходимое для счастливого детства нынешнего и будущего поколений.

В завершение Сергей Собянин пожелал жителям столицы крепкого здоровья, мира, добра и хорошо отдохнуть летом.

Источник: Канал Мэра Москвы в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

