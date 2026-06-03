Горожан приглашают на бесплатные мероприятия спецпроекта "Время возможностей"

Горожан приглашают на бесплатные мероприятия спецпроекта "Время возможностей"
Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Участники спецпроекта "Время возможностей" подготовили для москвичей и гостей столицы бесплатные мероприятия, акции и скидки. В июне специальные предложения будут доступны в кафе и ресторанах, спортивных и образовательных центрах, творческих студиях, гостиницах, магазинах и заведениях сферы услуг.

Больше всего предложений подготовили предприятия общепита. Так, Татьяна Иваненкова, франчайзи кофейни "Do.Bro кофе" в Замоскворечье летом будет проводить бесплатные мастер-классы: взрослые смогут научиться готовить кофе с апельсиновым соком методом холодного заваривания, а дети – авторский лимонад.

"Хочется, чтобы кофейня стала местом притяжения не только для взрослых, но и для родителей с детьми, чтобы они проводили здесь время вместе", – рассказала предпринимательница.

27 и 28 июня на территории гастрокомплекса "Три вокзала. Депо" пройдет гастрономический фестиваль "Вкус Москвы" с кулинарными мастер-классами, маркетом и кинопаркингом под открытым небом.

Также в июне и до середины июля посетители смогут бесплатно побывать на выставке "Северный морской путь: 500 лет покорения Арктики", тематических кинопоказах и экскурсиях в музее "В тишине". Эти спецпредложения подготовила основатель необычного музея "В тишине" Мария Айзина.

Для любителей спорта организуют бесплатные открытые тренировки по классическому боксу. Они будут проходить все лето в одном из клубов сети Namode в Бутырском районе.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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