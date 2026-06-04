В Москве проводится масштабная замена лифтов в рамках программы капремонта

В 2026 году в Москве планируется заменить более 5,5 тысячи лифтов в рамках программы капремонта жилого фонда. При этом свыше 1,8 тысячи подъемников более чем в 450 многоквартирных домах установят с увеличенными дверными проемами.

Своевременная замена лифтового оборудования остается одним из важных условий безопасной и комфортной эксплуатации жилых домов. В соответствии со столичными нормами подъемники подлежат обязательной замене после 25 лет службы.

Расширение дверных проемов проводится в тех зданиях, где это позволяют конструктивные особенности. Если раньше ширина дверей пассажирского лифта составляла 650 миллиметров, то после модернизации она увеличится до 700 миллиметров. Это делает пользование лифтами более удобным для маломобильных граждан и семей с детскими колясками.

В Фонде капитального ремонта Москвы отметили, что установка современных подъемников с расширенными дверными проемами является одной из приоритетных задач. Новое оборудование отличается повышенным комфортом и удобством эксплуатации.

С 2026 года лифты, которые поставляют Карачаровский механический завод и Щербинский лифтостроительный завод для программы капремонта, оснащаются современными мультимедийными мониторами. Они позволяют транслировать видеоролики, а также размещать информационные и рекламные материалы.

Региональная программа капремонта в столице реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".