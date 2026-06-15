Кошка Андромеда стала летним амбассадором сервиса "Моспитомец"

Москвичи сделали свой выбор

В проекте "Активный гражданин" подвели итоги голосования за летнего амбассадора сервиса "Моспитомец" на портале mos.ru. В выборе победителя приняли участие более 149 тысяч москвичей, которым предстояло определить фаворита среди 13 животных из городских приютов.



Наибольшее количество голосов получила кошка Андромеда, набравшая 15 процентов. Трехцветная красавица попала в приют "Зоорассвет" в прошлом году. У нее диагностировали вирусную лейкемию, однако заболевание не помешало ей сохранить активный и игривый характер. В сервисе отмечают, что Андромеда отлично подойдет тем, кто хочет завести одного домашнего питомца.



Статус амбассадора поможет привлечь к кошке дополнительное внимание потенциальных хозяев и повысить ее шансы обрести дом. С изображением Андромеды выпустят специальные стикерпаки, а ее персональная карточка появится в верхней части раздела "Ждут знакомства" на главной странице сервиса "Моспитомец".

Второе место по итогам голосования занял пес Рябчик из приюта Троицкого и Новомосковского административных округов, за которого проголосовали 12 процентов участников. Он любит купаться и гулять на поводке. Третьим стал спокойный и дружелюбный пес Бомбей из приюта "Большой" в Северном административном округе, набравший 10 процентов голосов.

Организаторы напомнили, что ранее москвичи уже выбрали весеннего амбассадора сервиса. Им стал пес Доцент из приюта "Большой". До конца года жителям столицы предстоит определить еще двух победителей – осеннего и зимнего амбассадоров.